Eine wahre Erfolgsstory!

Bönningstedt (em) Das Unternehmen wurde Ende 2004 mit drei Mitarbeitern gegründet. Mittlerweile gehören 35 fest angestellte Mitarbeiter zum Team. Anfang des Jahres musste das Büro in Bönningstedt vergrößert werden.



Seit Kurzem wurde auch das Büroteam um zwei Bauleiter (Architekt und Handwerksmeister) erweitert, die sich neben der Baustellenüberwachung auch um die Angebote und Bauvorbereitung kümmern. Angefangen hat die Firma mit kleinen Abbrüchen im und am Haus, die bei jedem Umbau und jeder Sanierung anfallen. „Das ist auch heute noch unser Spezialgebiet“, sagt Geschäftsführer Thomas Hoffmann. Mittlerweile wurde der Fuhrpark um Bagger und Lkws erweitert, sodass auch der Rückbau von Einzelhäusern, Garagen und Lauben kein Problem darstellt.



„Unser Ziel bei der Gründung war es, das Image der ,Abbrecher’ zu verbessern, was wir geschafft haben. Das Feedback unserer Kunden bestätigt dies. Unsere Mitarbeiter werden geschult, tragen Einheitskleidung und arbeiten mit den besten Maschinen. Wir arbeiten nur mit festen Mitarbeitern, da diese sich besser mit der Firma identifizieren können.“



Die Zeiten auf dem Bau haben sich geändert. Heutzutage spricht man vom selektiven Rückbau. Das heißt, Häuser werden vor dem Abbruch nach Gefahrenstoffen untersucht. Diese werden vom geschulten Fachpersonal demontiert, und fachgerecht entsorgt. Baustoffe werden sortenrein zurückgebaut und entsorgt, sodass der Bagger später nur noch das Mauerwerk abbrechen muss. „Unser Arbeitsmotto lautet: Geht nicht – gibt’s nicht. Wir machen alles möglich und versuchen schnell und flexibel zu reagieren, wenn uns der Kunde braucht. Aufgrund straffer Betriebsorganisation sind wir in der Lage, interessante Angebote zu offerieren.“

Veröffentlicht am: 23.05.2012