Hamburg (mott/lr) Vom Elektro- Handwerksbetrieb zum Partner für Industrie und Logistik, von Geesthacht nach Hamburg. Das Unternehmen Franke + Pahl, das Kunden technische Lösungen aus einer Hand anbietet, hat sich in seiner fast 50-jährigen Firmengeschichte zu einem der größten technischen Dienstleister Norddeutschlands und zu einem von Hamburgs besten Arbeitgebern entwickelt.



Gegründet wurde das Unternehmen 1966 durch A. Franke und A. Pahl in Geesthacht bei Hamburg als Elektro-Handwerksbetrieb für den Privatkunden. Bereits kurze Zeit später wurde der Kundenkreis Industrie und Gewerbe erschlossen. „Diese Expansion machte einen Umzug nach Hamburg über kurz oder lang sinnvoll und auch notwendig. Ein großer Teil unserer Industriekundschaft ist dort ansässig, unsere Kunden außerhalb der Hansestadt sind dank der sehr guten Autobahnanbindung schnell zu erreichen“, so Geschäftsführer Oliver Franke. Nachdem Franke + Pahl das Leistungsspektrum durch Bereiche wie Automation und Softwareentwicklung, Konstruktion, weltweite Montagen sowie den Einstieg in den Rohrleitungsbau stetig ausbauen konnte, bietet das Unternehmen heute ein Full-Service-Paket für Kunden in Industrie und Logistik. Die Geschäftsbereiche umfassen neben den bereits genannten Dienstleistungen die komplette Instandhaltung von Produktionsanlagen, Industrieumzüge, Schaltschrankbau, Arbeitssicherheit sowie technische Personaldienstleistungen.



Erfolg, der sich auszeichnet

Franke + Pahl hat vielfältige Kunden in Branchen wie Maschinenbau, Luftfahrt, Automobil, Lebensmittel, Chemie, Pharma und Logistik. Im Jahr 2007 wurde die Niederlassung in Bremen gegründet. Anfang dieses Jahres wurde Franke + Pahl als einer von „Hamburgs Besten Arbeitgebern 2013“ ausgezeichnet. Fort- und Weiterbildung ist ein wichtiges Thema für das Dienstleistungs- Unternehmen. 2008 wurde die Franke + Pahl Akademie gegründet, um Weiterbildungsmöglichkeiten dort zu bündeln. Mittlerweile geht das Angebot weit über technische Schulungen hinaus, denn auch Soft Skills wie Führung, Kommunikation oder Zeitmanagement sind wichtige Themen. Ständig erweitert wird auch das Seminarangebot für Kunden, vor allem im Bereich der Arbeitssicherheit. Aber auch das Thema Ausbildung hat von Beginn an einen hohen Stellenwert. Ausgebildet wird vor allem für den eigenen Bedarf in den Bereichen Elektrotechnik, Mechanik sowie im kaufmännischen Bereich. Für 2014 laufen bereits hier die Planungen, es gibt fünf Ausbildungsplätze für Elektroniker für Betriebstechnik, Industrie- und Anlagenmechaniker, die das Unternehmen anbieten wird.



Foto oben: Geschäftsführer Oliver Franke ist stolz auf die Auszeichnung als bester Arbeitgeber Hamburgs.

Veröffentlicht am: 27.09.2013