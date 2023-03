Eines der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands

Neumünster (em/mhp) Die Zeitschrift „Freundin“ und die Arbeitgeber-Bewertungsplattform „kununu“ haben im Oktober die 100 familienfreundlichen Arbeitgeber 2017 in Deutsch- land ausgezeichnet. Dabei haben es die SWN Stadtwerke Neumünster (SWN) unter die ersten 50 von über 250.000 bewerteten Arbeitgebern geschafft und sind als bestplatziertes Unternehmen der Energiewirtschaft sogar Vorreiter der Branche. Außerdem ist SWN gemeinsam mit einem Medizintechnik-Firma aus Lübeck eines von zwei Unternehmen aus Schleswig-Holstein, die es auf die ersten 50 Plätze geschafft haben.



Für immer mehr Arbeitnehmer ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des zukünftigen Arbeitgebers. In Zeiten des demographischen Wandels und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel, wächst somit auch der Anspruch an Unternehmen. Sie müssen die Vereinbarkeit von Kind und Karriere ermöglichen, um qualifizierte Mitarbeiter halten und anwerben zu können.



SWN konnte durch die guten Bewertungen seiner Mitarbeiter den 42. Platz erreichen. Beigetragen haben dazu moderne Arbeitsmodelle wie Home-Office oder Gleitzeit, aber auch direkte Hilfestellungen für Eltern wie eine Notfall-Kinderbetreuung, die bei geschlossenen Kindertagesstätten in Anspruch genommen werden kann. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Maßnahmen wirken und unsere Mitarbeiter eine gute Balance zwischen Berufsund Privatleben empfinden“, sagt Katrin Westphal, Personalentwicklerin des norddeutschen Energieunternehmens.



Die 36-jährige ist hauptverantwortlich für die Einführung von Strategien und Leistungen, welche die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter des Stadtwerks verbessern sollen. „Wir werden uns natürlich nicht auf der guten Platzierung ausruhen. Für die nächsten Jahre planen wir die Arbeitszeit auch für Mitarbeiter, die im Schichtbetrieb arbeiten, flexibler zu gestalten. Außerdem ist die Einrichtung eines Familienzimmers für eine kurzfristige Kinder- und Angehörigenbetreuung geplant“, berichtet Katrin Westphal von ihren Plänen.



Foto: www.stadtwerke-neumuenster.de

Veröffentlicht am: 11.12.2017