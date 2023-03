Einfach, persönlich und kundenoptimierte Konditionen

Kiel (ml) Als eine außergewöhnlich erfolgreiche Firmengeschichte kann die bisherge Entwicklung des Unternehmens Grenkeleasing AG bezeichnet werden. Seit gut eineinhalb Jahren befindet sich ein Standort nun auch in Schleswig-Holstein. Das Wirtschaftsmagazin sprach mit Gebietsleiter Tim Wendtorff.



Seit wann besteht das Unternehmen Grenkeleasing?

Wolfgang Grenke gründete das Unternehmen 1978. Er hatte bereits damals die Idee, Leasing auch für kleinere und mittelständische Unternehmen anzubieten. Im Jahr 2000 erfolgte der Börsengang. Unser Vorstandsvorsitzender Wolfgang Grenke erzählt noch heute mit Stolz, dass er bei der Gründung über ein Kapital von lediglich 10.000 DM verfügt habe. In der zwischen Zeit hat die Grenke Gruppe im Jahr 2011 mittlerweile ein Neugeschäft von über 850 Millionen Euro erzielt.



Wie viele Niederlassungen und Mitarbeiter haben Sie heute?

In Deutschland haben wir 23 Niederlassungen. Insgesamt verfügen wir über 650 Mitarbeiter. Wir bilden natürlich auch selber aus und bieten die klassischen Ausbildungswege aber auch den Studiengang im dualen System.



Was unterscheidet Grenkeleasing von anderen Leasinganbietern?

Nun, vielleicht lässt sich das am besten damit erklären, wie wir groß geworden sind. Unsere Philosophie ist es von Anfang an kleine und mittelständische Betriebe als Kunden zu generieren. Das heißt, wir haben uns im Small-Ticket spezialisiert - also um Volumina von 500 bis 25.000 Euro. Im Small-Ticket-ITLeasing sind wir seit Jahren Marktführer. Mittlerweile wickeln wir auch Summen in Millionenhöhe ab.



Wie sind Sie zur Grenkeleasing AG und nach Kiel gekommen?

Ich habe zunächst in Hamburg als „normaler“ Vertriebler begonnen und dort dann den Leasing-Fachwirt absolviert und Großkunden betreut. Da ich aus Schleswig-Holstein komme und dort auch ein entsprechendes Potential sah, konnte ich meine Firma davon überzeugen, auch hier einen Standort zu eröffnen. So kamen wir im Oktober 2010 nach Kiel. Von hier aus betreuen ich zusammen mit Kerstin Müller ganz Schleswig-Holstein.



Was zeichnet Ihr Unternehmen ganz besonders aus?

Das beantworte ich sehr gerne. Für uns sind die persönliche Betreuung und die Nähe zu unseren Kunden ganz besonders wichtig. Das sagen natürlich viele, aber glauben Sie mir, bei uns wird dies Tag für Tag ganz intensiv gelebt. Konditionell sind wir sehr gut aufgestellt. Zudem sind wir besonders stolz darauf, schnell zu sein. Das heißt, bei Leasing-Anfragen erhalten unserer Kunden innerhalb von 20 Minuten ein Feedback.



Eine Frage zur Ihrer aktuellen Situation: Sind Sie zufrieden?

Ganz ehrlich: Ich bin sogar sehr zufrieden. Wir konnten bereits im ersten Jahr hier in Schleswig-Holstein wesentlich erfolgreicher starten, als ich mir dies erträumt hatte. Der Schritt hierher war also eindeutig richtig. Es läuft so gut, dass wir jetzt auf der Suche nach einem weiteren Mitarbeiter sind. Unsere persönliche Betreuung kommt bei den Fachhändlern sehr gut an und ist – lassen Sie mich das in aller Offenheit sagen – manchmal wichtiger als ein Low-Budget-Angebot.



Wie beurteilen Sie die zukünftige Entwicklung?

Nun, der Leasingmarkt in Schleswig-Holstein lässt noch viele Möglichkeiten erkennen. Da sind wir noch lange nicht am Ende. Letztlich hat auch die Bankenkrise bei vielen Unternehmen die Sicht der Dinge verändert und auch Alternativen plötzlich möglich erscheinen lassen. Im Moment bin ich mit dem Standort in Kiel sehr zufrieden, da wir von hier alle Orte tatsächlich gut erreichen.



Zum Schluss, wenn Sie mögen, ein persönliches Resümee?

Ich bin sehr glücklich wieder in Schleswig-Holstein zu sein. Ich bin ein Kind der Küste und so ist es eine wahre Freude hier leben und erfolgreich arbeiten zu dürfen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass sich der Standort in Kiel weiterhin so gelungen etabliert und wir an die Erfolge anknüpfen können.



Foto: Tim Wendtorff und Kerstin Müller vom Grenkeleasing Standort Kiel

Veröffentlicht am: 23.05.2012