Einkaufsgalerie feiert erfolgreiche Erweiterung

Hamburg (em) Nach der erfolgreichen Erweiterung und Umstrukturierung werden die neuen Flächen im Phoenix-Center in Hamburg- Harburg eingeweiht: Am 17. März 2016, eröffnet der neue Food Court im Basement, der den Besuchern elf verschiedene Gastronomieanbieter und rund 300 gemeinsame Sitzplätzen bieten wird – es ist der erste und einzige Food Court im Einzugsgebiet.



Mit seiner Einweihung schließt die Erweiterung und Umstrukturierung des Phoenix-Centers um rund 2.500 m² zusätzliche Verkaufsfläche ab, in die die Projektpartner ECE, Deutsche EuroShop und B&L rund 30 Mio. € investiert haben. Das erweiterte Center, dessen langfristiges Management in den Händen der ECE liegt, bietet auf drei Ebenen und insgesamt ca. 29.000 m² Verkaufsfläche rund 130 Fachgeschäfte. Mehrere von der ECE neu angesiedelte Konzepte feiern eine Premiere in Deutschland: So hat der schwedische Sportartikelanbieter Stadium vor wenigen Tagen als neuer Ankermieter im Phoenix-Center seinen ersten Shop in einem deutschen Einkaufszentrum eröffnet.



Gamestop macht im Center seinen ersten Laden mit dem Konzept Zing, das Fan-Artikel zu beliebten Spielen, Filmen und TV-Serien anbietet, in Deutschland auf. Ebenfalls seinen ersten Shop in Deutschland eröffnen wird das dänische Konzept „I lov it“, das Süßwaren, Popcorn und Eiscreme anbietet. Neu ins Phoenix-Center kommt zudem der dänische Designshop Tiger. Darüber hinaus hat H&M sein Geschäft um zusätzlich 850 m² auf einer dritten Ebene erweitert.



„Wir freuen uns sehr, dass das Phoenix-Center mit den zusätzlichen Flächen, weiteren Mietern und dem brandneuen Food Court noch ein Stück attraktiver und abwechslungsreicher geworden ist“, so Monika Kollmann, Bereichsleiterin Leasing bei der ECE. „Damit laden wir noch mehr Gäste zum Bummeln, Relaxen und Verweilen ein.“ Der neue, bunt und lebendig designte Food Court im Basement nimmt die Vielfalt des Stadtteils gestalterisch auf und bietet ein abwechslungsreiches Angebot für die unterschiedlichsten Geschmäcker und Kundenwünsche.



Neu ins Center kommen die Konzepte Immergrün (Salate), Tokyo Sushi (Japanisch), Zenthai (Asiatisch), Mantuchi (Afghanisch), Pommesfreunde und Friesenjunge (Deutsch). Zudem sind die Anbieter Ciao Bella (Italienisch), Manju (Indisch), Mr. Phung (Chinesisch) und Bosporus Lounge (Türkisch) in den Food Court umgezogen.



Online-Shopping-Marke “About you” eröffnet Pilot-Store

Mit dem Mode-Start-up About You und dem Kosmetikanbieter kosmetik4less kommen außerdem zwei weitere neue Konzepte ins Phoenix-Center, die ihre Waren bisher nur online vertrieben haben und erstmals stationäre Läden eröffnen. Damit folgen weitere bislang rein digital ausgerich-tete Anbieter dem Trend zu einer Multichannel-Strategie, die nicht mehr allein auf das Online-Geschäft setzt, sondern die Vorteile stationärer Shops nutzt, in denen die Unternehmen ihre Produkte erlebbar machen, Marken inszenieren und in persönlichen Kontakt zum Kunden treten können.



Die Online-Shopping-Marke About You ist das Kernstück des unter dem Namen Projekt Collins bekannten E-Commerce-Start-ups der Otto Group und gilt als das erste Open-Commerce-Geschäftsmodell am deutschen Markt. Ziel des Projekts ist es, neue Ansätze für den Online-Einkauf zu entwickeln und zu etablieren. Dazu gehören etwa eine innovative Personalisierung des Online-Angebots und der angebotenen Waren für den Nutzer oder die Öffnung der Plattform für User-Generated-Content. Der About You-Store im Phoenix-Center ist entsprechend des zukunftsweisenden Ansatzes des Konzepts besonders modern gestaltet und bietet unter anderem eine Coffee Bar, integrierte Tablets für Online-Bestellungen oder eine Umkleidekabine mit Touchscreen zur Auswahl von Outfits, die direkt von einem Verkäufer über eine Schublade bereitgestellt werden.



Mit dem neuen Pilot-Store testet der Onlinehändler neue Wege, um Neukunden zu gewinnen und die Markenbekanntheit zu erhöhen. Optisch aufgefrischt und mit modernen Farben akzentuiert präsentiert sich auch die gesamte Ladenstraße des Phoenix-Centers. Um eine verbesserte Orientierung zu gewährleisten, sind die drei Bereiche der Triangel-Mall jetzt mit unterschiedlichen Farben eindeutig gekennzeichnet. Mit einer Kinderspielfläche um Basement und zusätzlichen Kundentoiletten wurden weitere Serviceangebote und Kundenwünsche im Center umgesetzt.



„Wir laden unsere Kunden herzlich in das neu gestaltete Phoenix-Center ein“, so ECE-Center Manager Thomas Krause. „Dort können sie sich von dem noch größeren Angebot, unseren zusätzlichen Services und der einladenden Atmosphäre überzeugen und einen gemütlichen Shopping-Tag verbringen.“

Veröffentlicht am: 15.03.2016