Einmalig in ganz Norddeutschland!

Bad Segeberg (em/mp) „Wir übernehmen nicht nur die ganzheitliche Büroplanung, sondern wir bieten auch eine Analyse der Arbeitsplätze, beispielsweise durch die ABC-Analyse, im Vorfeld an“, erklären Norbert Nickel und Rockwell Fett. Als eines von nur zwei Unternehmen in ganz Deutschland ist objects mit dem QUALITY OFFICE zertifiziert.



„Mit dem QUALITY OFFICE entsteht eine Bürowelt, in der Menschen gesund arbeiten, zur Leistung bereit sind und engagiert ihre Fähigkeiten einbringen. Eine Bürowelt, in der die Arbeit wirtschaftlicher und effizienter von der Hand geht,“ erklären die Profis. Die leistungsmindernden Faktoren werden durch die ganzheitliche Planung der Profis reduziert. So werden Büroarbeitsplatze effektiver gestaltet und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter gesteigert sowie der krankenheitsbedingte Ausfall verringert. Die Experten von objects berücksichtigen dabei alle gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien. QUALITY OFFICE steht für das Selbstverständnis, den Menschen im Büro als eigentlichen Leistungsträger in den Mittelpunkt zu stellen. Es kennzeichnet Produkt- und Dienstleistungen, die weit über gewohnte Vorschriften und Normen hinausweisen.

Veröffentlicht am: 03.07.2012