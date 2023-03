Einzigartig und gesund

Quickborn (jj) Natürlich und innovativ für Gesundheit, Schönheit und Wellness in den Bereichen Nahrungsergänzung, Teespezialitäten und ausgesuchte Lebensmittel – das sind die Produkte von avitale.



Geschäftsführer Arne Junker erklärt: „Die Artikel unseres Sortimentes sind ausschließlich in Apotheken, Versandapotheken sowie ausgewählten Reform-, und Sanitätshäusern in Deutschland und Österreich erhältlich.“ Avitale ist Mitglied im NEM – Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten e.V. – sowie bio-zertifiziertes Unternehmen im Teebereich. Zahlreiche Produkte wie die neuen Granatapfelkapseln oder die Avitale Ginkgo Biloba Kapseln sind nachweisbar gesundheitsfördernd und vorbeugend.



„Etwas ganz Besonderes sind unsere Cranberry-Produkte. Durch den hohen Gehalt an Proanthocyanen und den bekannten Antihaft- Effekt kann der Verzehr die Harnwegsgesundheit ernährungsphysiologisch unterstützen. Wir bieten unter anderem die Cranberry-Kapseln, Cranberry-Saft sowie Cranberry- Lutschtabletten an“, so Junker. Das Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln umfasst insgesamt knapp 100 Artikel, dazu kommen neben erlesenen Teespezialitäten und Lebensmitteln außerdem rund 20 Produkte zur Hautpflege.

Veröffentlicht am: 29.03.2012