Einzigartige Vielfalt, die sich bezahlt macht

Norderstedt (ml) Einen eigenen und unverwechselbaren Firmenauftritt nach innen und außen zu präsentieren, wird im Zeitalter eines immer größer werdenden Wettbewerbes immer wichtiger. Marja-Leena Höpcke hat sich genau dies zur Aufgabe gemacht als sie vor gut sieben Jahren ihr Unternehmen gründete.



„Natürlich wollte ich auch mein eigener Chef sein“, fährt sie fort. Und selbstverständlich war ihr der direkte Kontakt zu den Kunden auch besonders wichtig, nachdem sie nach vielen Jahren klassischer Agenturtätigkeit doch eher in der zweiten Reihe gearbeitet hat. Allerdings bestätigt Marja-Leena auch, dass sie genau in diesen Jahren ihr Agentur-Handwerkszeug intensiv erlernen konnte. Und so verfügt sie heute über ein breit aufgestelltes Wissen im Bereich der klassischen Business-Grafik. Ein sensibles Einfühlungsvermögen gepaart mit einer analytischen Beobachtungsgabe sind weitere Vorteile, von denen der Auftraggeber profitiert. Ihre Kunden sind Existenzgründer sowie kleine und mittelständische Betriebe, sie betreut aber auch Ärzte, Versicherungen und Verlage. Und schon beim ersten Kontakt versucht sie das zu ergründen, was ihr besonders wichtig erscheint – die individuelle Marke zu erkennen, die ein Unternehmen ausmacht, um somit die Alleinstellungsmerkmale besonders deutlich herauszuarbeiten.



„Ich kann gut auf Menschen zugehen und versuche gleich von Anfang an zu analysieren, was mein Gegenüber und sein Unternehmen oder sein Produkt im Kern ausmachen. Ich stelle Fragen, versuche zu erkennen, wie ein Kunde sich positionieren und ausrichten möchte, was ihn also zum Besonderen macht. Das gelingt meistens gut, weil ich ganz offen auf meine Kunden zu gehe“, so Marja-Leena Höpcke weiter. Und man glaubt dieser aufgeweckten und blitzwachen Unternehmerin dies vom ersten Augenblick an. Danach erarbeitet Marja-Leena Höpcke das auf den Kunden perfekt zugeschnittene Konzept. Und dies kann die gesamte Bandbreite, also von der Visitenkarte bis hin zur Website, enthalten oder aber auch nur Segmente wie beispielsweise eine individuelle Logogestaltung.



Ein neuer Schwerpunkt in ihrem Portfolio ist die werbliche Begleitung für Ärzte. Für diese wird es immer wichtiger, im Internet gefunden zu werden. Und so bietet Marja-Leena Höpcke dieser Berufsgruppe die Erstellung und Pflege eines professionellen Webauftrittes an, inklusive Leistungen, wie zum Beispiel Onlineterminplaner. Der Webauftritt kann später sogar selbst gepflegt werden. „Das alles biete ich in einem absolut fairen Preis-Leistungs-Verhältnis an. Man kann also ein Gesamtkonzept erwerben oder Teile daraus. Ich habe auch Kunden, die eine monatliche Betreuung wünschen, weil einige Konzepte längerfristig in der Umsetzung durch mich begleitet werden“, so Marja-Leena Höpcke weiter. „Wie auch immer, ob man das Gesamtkonzept wünscht oder nur kleinere Bereiche – ich bin immer mit ganzem Herzen dabei.“

Veröffentlicht am: 25.07.2012