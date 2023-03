Elbtunnel ist besser als sein bekannter Ruf

Neumünster/Hamburg (em) Im Rahmen der 59. NordBau in Neumünster fand am 9. September eine Besichtigung der technischen Anlagen des Hamburger Elbtunnels statt.



Teilnehmer wurden über die Lüftungsanlagen sowie die Überwachung durch Polizei und Feuerwehr informiert und erhielten zudem einen Einblick in die Sicherheitstechnik. Auch die Räume mit den zahlreichen Monitoren der Überwachungskameras konnten besichtigt werden. Weitere technische Angaben und Fakten überzeugten die Besucher über die Vorzüge des oft kritisierten Elbtunnels. Hans-Jochen Hinz, Direktor des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer, sowie der Staatsrat Andreas Rieckhof der Freien und Hansestadt Hamburg, gaben außerdem aufschlussreiche Hintergrundinformationen zu den geplanten Großbauprojekten: Überdeckelung der A7 nördlich – sowie die Neu-Aufstelzung der A7 südlich des Elbtunnels.



Foto: Zusätzlich zur Führung gab es informative Vorträge über die Schaltzentrale des Elbtunnels.

Veröffentlicht am: 18.09.2014