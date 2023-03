Elektronik mit Potenzial

Tornesch (ab/ls) Elektronische Komponenten ausgelegt für Steuerungssysteme jeder Art – weltweit beliefert IEN Industrie- Elektronik Nord GmbH seine zufriedenen Kunden mit ISO zertifizierten Waren.



„Unsere Produktpalette der elektronischen Komponenten ermöglicht es uns, hochwertige und vielseitige Lösungen in der Steuertechnik anzubieten“, erklärt Inhaber Björn Arlt. Die entwickelten Lösungen werden für die Schiffs-, Fahrzeug- und Industrietechnik eingesetzt. „Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und sorgen mit sorgfältigen Qualitätskontrollen für die Hochwertigkeit und Sicherheit unserer elektronischen Erzeugnisse“, so Björn Arlt weiter. Jedes Bauteil wird nach der ISO-Norm geprüft und erst nach den Tests an den Kunden geliefert. „Für jeden Auftraggeber werden die elektronischen Steuer- und Schaltsysteme speziell auf seine Bedürfnisse abgestimmt“, verspricht Björn Arlt abschließend.

Veröffentlicht am: 23.07.2013