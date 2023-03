Energie aus eigener Hand

Hamburg (ab/sw) Strom künftig selber produzieren statt teuer zu kaufen. Mit der eigenen Photovoltaik- Anlage ist das möglich.



„Es ist einfach, die Energiekosten seines Unternehmens und Privathaushaltes effektiv zu senken! Die eigene Photovoltaik-Anlage erzeugt Strom durch Sonneneinstrahlung für den Eigenbedarf, der sonst teuer gekauft werden müsste. Nicht verbrauchte Energie wird sogar in das Stromnetz eingespeist und vergütet“, weiß Inhaberin Sabine Möller. Seit 2006 sorgt sie mit dem Photovoltaik-Konzept für wirksame Kostenersparnisse. „Zuvor muss in die Anlage investiert werden und damit in die eigene Stromversorgung. Mit dem Erwerb eines Speichers sichert man sogar die eigene Notstromversorgung“, erklärt Sabine Möller weiter. Die gewissenhafte Planung, das ausschließliche Verwenden von Markenprodukten und die professionelle Zusammenarbeit mit erfahrenen Zimmerleuten sowie Elektrikern vor Ort, garantieren die Qualität der Anlage. Ihre Lebensdauer beträgt dabei 25 Jahre und länger. Besonders mittelständische Unternehmen profitieren bereits von diesem Konzept, das zuverlässig sowie gewinnbringend arbeitet.



Foto: „Viel Sonne und kalte Luft sind die optimalen Bedingungen für Photovoltaik-Anlagen“, weiß Sabine Möller aus Erfahrung.

Veröffentlicht am: 21.11.2013