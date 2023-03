ENERGIEgeladene Lösungen und Produkte

Kaltenkirchen (em) Energie sorgt dafür, dass die Welt sich dreht. Durch die Interturbine-MES dreht sie sich sogar ein bisschen schneller und sicherer!



Das technische Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Kaltenkirchen sorgt dafür, dass Energie in Unternehmen optimal gesteuert und verteilt wird und das branchenübergreifend. Energie ist so selbstverständlich für uns. Nur im Notfall, wenn z. B. der Strom ausfällt, merken wir, wie wichtig Energie in unserem täglichen Leben ist. Insbesondere in Krankenhäusern, auf Flughäfen, in Freizeitparks, Büround Lagerkomplexen ist es wichtig, eine ununterbrochene Stromversorgung zu garantieren. Notstromaggregate sind hier die Lösung. Die Interturbine-MES GmbH ist der erfahrene Partner für die Konstruktion und Fertigung von Notstromanlagen jeder Größe. Der Dienstleister baut auf die althergebrachten Stromquellen, beschreitet zugleich aber auch neue Wege in die Zukunft. Gerade in der heutigen Zeit werden erneuerbare Energien immer wichtiger. So wird künftig mehr Strom durch Windkraft-, Solar- und Wasserkraftanlagen erzeugt werden. Hier kommt dann Interturbine-MES wieder ins Spiel und ist der Spezialist, wenn es darum geht, diese Energie optimal zu steuern und zu verteilen. Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeption und Projektierung, über die Fertigung bis zur Inbetriebsetzung von komplexen Steuerungsanlagen und Energieverteilungssystemen.



Die weltweite Ersatzteilversorgung sowie die Eigenfertigung von Elektronikkomponenten sind für das Unternehmen ebenso selbstverständlich wie die Durchführung von Reparaturen und Service-Dienstleistungen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Ende 2010 hat Interturbine-MES den Geschäftsbetrieb der ehemaligen Rubach-ETS GmbH & Co. KG aus Quickborn übernommen. Dadurch konnten die Expertenkenntnisse auch auf den Serienbau und die Auftragsfertigung für Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau ausgedehnt werden. Tino Noack, Geschäftsführer der Interturbine-MES GmbH: „Wir fertigen Schaltschränke und Steuerungsanlagen sowohl nach eigenen Schalt- und Stromlaufplänen als auch nach Konstruktionsplänen, Zeichnungen, Skizzen und Vorgaben unserer Kunden. Hierbei garantieren wir eine hohe Prozesssicherheit, Zuverlässigkeit und Termintreue - und das alles auf einem hohen, verlässlichen und natürlich zertifizierten Qualitätsniveau.“



Die Interturbine-MES GmbH gehört zur weltweit agierenden Interturbine Unternehmensgruppe und hat sich schnell das Gruppenmotto „The ONE STOP SOURCE“ zu eigen gemacht, nämlich als Anbieter von elektrischen Komplettlösungen für die Energieerzeugung, Energieverteilung, Automatisierung bis hin zum Maschinen- und Anlagenbau.

Veröffentlicht am: 31.08.2011