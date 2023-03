Entrepreneure fit für die Zukunft!

Hamburg (em) Zu diesem Thema hat der VFE + das GKZ am 16. Januar eine Veranstaltung in der Handelskammer initiiert. Fünf Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Hans Christoph Klaiber, Ian Karan, Maike Brunk, Michael Koch und Michael Stich haben beispielhaft ihre Karrieren als Entrepreneure vorgestellt.



Der Verein zur Förderung von Entrepreneurship e.V. in Hamburg steht für zukunftsfähige Unternehmensführung. Er fördert diese Haltung in Führung und Management in der Wirtschaft, um Potentialentwicklung und Selbstverantwortung im Sinne des Unternehmertums zu unterstützen. Die Vereinsphilosophie lautet: „Gemeinsam zum Wohle der Gemeinschaft“. Faires Wirtschaftsgebahren, soziales Engagement als Teil von Firmenphilosophien, Qualität, solide und langfristige Kooperationen zwischen Firmen, sind nur einige Aspekte die sich der Verein in alter hanseatischer Tradition der „Kaufmannsehre“ verpflichtet fühlt. „Wir sind uns sicher, das zukunftsfähige Unternehmensführung nur durch eine ethische Grundhaltung, die auf Gemeinschaft und Zusammenarbeit beruht funktionieren wird. In diesem Sinne möchte der Verein in der freien Wirtschaft als Vermittler und Partner gezielt langfristig Jungunternehmer auch nach Ihrer Gründungsphase unterstützen“, so Rita Mirliauntas vom VFE. Hierfür bietet der Verein ein Netzwerk von Entrepreneuren und Unternehmensgründern, die sich für die Umsetzung dieser Haltung in der freien Wirtschaft engagieren.



Ideen entwickeln – Potentiale entfalten – Unternehmen fördern In diesen Zeiten werden berufliche Stationen mehrfach gewechselt. Daher ist es um so wichtiger, die eigenen Fähigkeiten und Potentiale zu erkennen und produktiv einzusetzen. Die Grundvoraussetzung für einen „unternehmerischen Umgang mit sich selbst“ ist die eigene Selbstkenntnis, und Übernahme von Eigenverantwortung. Oft kann eine kompetente Begleitung in diesen Situationen eine große Unterstützung sein. Parallel müssen Unternehmen Potentialförderung in ihrer Führungskräfteentwicklung integrieren, um Innovation, Leistungsbereitschaft, Gesundheit, und somit Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Hier setzt das Angebot des Vereins zur Förderung von Entrepreneurship e. V. an. Die Mitglieder sind Senior Unternehmer, Geschäftsführer sowie erfolgreiche Jungunternehmer und Unternehmensgründer. „Wir beraten, motivieren, unterstützen Sie in allen Themen rund um die Förderung der Leistungsbereitschaft und Vertrauenskultur sowie des Führungspotentials in Ihrem Unternehmen. So entsteht eine innovative und motivierende Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Unternehmen. Bedeutungsvolle Kriterien sind dabei Einfachheit und Vernunft. Diese Einfachheit und Vernunft vermindern das Gewicht des Faktors Geld bei der Gründung und Führung von Unternehmen“, so Rita Mirliauntas. Der Verein zur Förderung von Entrepreneurship e. V. kooperiert mit dem Gründer Kompetenz Zentrum und weiteren Partnern, die die Grundsätze von Wirtschaftsethik und gesellschaftlicher Verantwortung aktiv unterstützen.



Europa im Blick

Der Verein zur Förderung von Entrepreneurship e. V. mit Sitz in Hamburg engagiert sich europaweit. Sie bieten Dienstleistungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Portugal und Griechenland an.



Foto: Fünf Persönlichkeiten aus der Wirtschaft haben beispielhaft ihre Karrieren als Entrepreneure vorgestellt: Hans Christoph Klaiber, Ian Karan, Maike Brunk, Michael Koch und Michael Stich.

Veröffentlicht am: 02.05.2013