Norderstedt (em/mo) Entscheidungen schneller treffen zu können, auch unter Zeitdruck, hilft Stress zu reduzieren, produktiver und gesünder zu werden. Coach K. Beate Richter (Foto) unterstützt Sie dabei, diese Fähigkeit zu entwickeln und auszubauen



Die Themen werden immer komplexer, die Angst etwas zu übersehen oder einen gravierenden Fehler zu machen, lähmt, die wichtigen Dinge werden immer weiter aufgeschoben. Der Stress steigt, und damit die Gefahren von Gewichtszunahme, Bluthochdruck, Schlaflosigkeit, Hautproblemen bis hin zum Burnout. Mehr Selbstvertrauen führt zu schnelleren Entscheidungen. Wer in der „Analyse Paralyse“ feststeckt oder ohnmächtig vor dem Berg der zu erledigenden Aufgaben steht, der fühlt sich häufig nicht gut genug, hat manchmal sogar Angst, dass er „auffliegt“. Mit viel Einfühlungsvermögen und geschickten Fragen unterstützt K. Beate Richter ihre Klientinnen darin, wieder mehr Vertrauen in die eigene Stärke zu entwickeln und auch mal dem Bauchgefühl zu vertrauen. „Die Entscheidung, mit meinem Mann nach Shanghai zu gehen, habe ich sofort aus dem Bauch heraus getroffen, und es war richtig, trotz aller Schwierigkeiten“, verrät sie. Jetzt ist sie wieder hier, um Menschen darin zu unterstützen, sich wieder aufzurichten.



K. Beate Richter – Ihr Coach für besseres Leben

Veröffentlicht am: 20.03.2013