Entspanntes Arbeiten dank Insektenschutz

Norderstedt (ls/lm) Frische Luft für konzentriertes Arbeiten! Der Sommer kommt und mit ihm lästige Plagegeister wie Bienen, Wespen und Mücken. Wer trotzdem am Arbeitsplatz nicht auf frische Luft verzichten möchte, wendet sich an die Experten der Firma R. Suhr Innenausstatter. Diese garantieren für jedes Gebäude den passenden Insektenschutz.



„Uns ist ein reibungsloser Ablauf mit möglichst wenig Aufwand für unsere Kunden wichtig. Deswegen nehmen wir direkt vor Ort Aufmaß und präsentieren Ihnen dazu passende Musterstücke. So finden wir für jedes Unternehmen das perfekte Schutzprodukt“, erklärt Anja Fürstenberg, Raumausstattermeisterin. „Egal ob für Fenster, Türen oder Lichtschächte, wir haben für jede Ausführung den passenden Insektenschutz. Dabei ist in Sachen Form, Farbe und Funktion fast alles möglich.“ Die Firma R. Suhr Innenausstatter GmbH arbeitet sehr eng mit dem namhaften Insektenschutzhersteller Neher zusammen und garantiert ihren Kunden somit höchste Qualität. Besonders beliebt ist das Produkt Transpatec, denn es besitzt ein Gewebe, das durch seine erstaunliche Transparenz begeistert.



Vom 1. bis 30. April gewährt die Firma Suhr 20 Prozent Rabatt beim Kauf eines Sonnenund Insektenschutzes.

Veröffentlicht am: 17.04.2015