Entspannung vom Arbeitsalltag

Neumünster (sw/lm) Die Feiertage liegen noch nicht lange zurück, die Konferenzen zum Jahresanfang sind vorbei. Für alle, die sich im Frühling wieder nach einer willkommenen Abwechslung und Entspannung sehnen, hat das Team von Möller’s Reisedienst genau das richtige Angebot.



Vom 9. bis zum 16. März geht es zum Wohlfühlen an die Slowenische Adria zum Wellness Special in Portoroz.

„Am ersten Tag sorgen wir mit unserem 4-Sterne-Reisebus der Royal Class für eine bequeme Anreise nach Bayern zur Übernachtung. Am zweiten Tag begeben wir uns auf eine Fahrt durch Kärnten nach Slowenien zur Rosenriviera“, erklärt Peter Möller. „Das Seebad Portoroz bietet viele Annehmlichkeiten für einen anspruchsvollen Urlaub: herrliche Strände, eine attraktive Uferpromenade mit zahlreichen Straßencafés, Bars und Restaurants, ein eleganter Yachthafen, eine große Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten und dazu eine subtropische Vegetation. Für fünf Nächte wohnen Sie in einem 4-Sterne-Hotel im Life Class Hotel & Spa Resort, das über eine sehr große Wellness- Oase mit Wai Thai und Ayurveda Centre, Saunen, Fango, Thermalund Meerwasserschwimmbäder sowie Thalasso verfügt.“

Silke Möller ergänzt: „Während Ihres Aufenthaltes können Sie die Annehmlichkeiten des Hotels genießen und zudem an zwei entspannten Ausflügen teilnehmen. Zum einen geht es nach Piran und Koper, zum anderen nach Triest und zum Schloss Miramare. Am siebten Tag geht es in die Wunderwelt der Alpen auf eine erlebnisreiche Fahrt durch Friaul und die Dolomiten nach Ingolstadt. Am achten Tag begeben wir uns auf die geruhsame Rückreise.“ Alle Informationen zum Wellness Special in Portoroz und vielen anderen, wunderbaren Reisen gibt es unter Tel.: 0 43 21 / 93 77-0.



Bild: Das 4-Sterne-Hotel verfügt über eine große Wellnessoase, in der jeder so richtig entspannen kann.

Veröffentlicht am: 03.02.2014