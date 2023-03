Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmern

Norderstedt (em/mo) Lernen Sie das außergewöhnliche Unternehmernetzwerk M-POINT kennen und profitieren Sie vom Verständnis und Know-how unserer Mitglieder! Die Norderstedter Unternehmergruppe trifft sich jeden Dienstag von 8.15 bis 9.30 Uhr im „Best Western Hotel - Schmöker- Hof“, Oststraße 18, 22844 Norderstedt.



In diesen wöchentlichen Runden tauschen sich Unternehmer und Selbstständige zu ihren aktuellen Projekten und unternehmensrelevanten Themen aus. Die M-POINT Gruppe in Norderstedt hat den Namen „Cappucchino“ und wird professionell moderiert von Jutta Orzegowski, erfahrene Moderatorin und Business Coach. Jelena Markina-Wefer ist ausgebildete Immobilienexpertin und seit Bestehen der Norderstedter M-POINT Gruppe bei den Unternehmertreffen dabei. Sie wurde in Weißrussland geboren, wo sie auch ihren Magisterabschluss in Germanistik absolvierte. In Litauen aufgewachsen, lebt sie nun seit 1994 in der Hansestadt Hamburg. Mittlerweile betreut sie als gelernte Immobilienkauffrau insbesondere die Bereiche Wohnimmobilien und Investment. Ein Traum von Eigentum ist so real wie lange nicht mehr: niedrige Zinsen und hohe Wertsteigerung machen den Kauf einer Immobilie attraktiv. Doch nicht alles was glänzt ist auch Gold! Insbesondere ausländische Investoren brauchen einen guten Ratgeber beim Kauf einer Immobilie. Hier ist Jelena Markina-Wefers Engagement gefragt: Kommunikation ist ihre Stärke, dies gewährleistet sie durch ihre sprachliche Kompetenz. Durch ihre langjährige Tätigkeit als Dolmetscherin und Simultanübersetzerin ist sie erfahren darin, ihre beiden Muttersprachen Russisch und Litauisch mit der deutschen Sprache perfekt in Einklang zu bringen! Dadurch gewinnt sie von Anfang an Vertrauen. Für ihre ausländischen Kunden bietet sie folgende Leistungen an:

• Individuelle Beratung mit Rücksicht auf besondere Wünsche

• Finanzierungsberatung

• Vorbereitung auf Treffen mit Kunden in Deutschland

• Objektpräsentation

• Verwaltung von gekauften Objekten

Durch den unternehmerischen Wissenstransfer und dem vertrauensvollen Erfahrungsaustausch im Netzwerk M-POINT entwickelt Frau Wefer ihre beruflichen und persönlichen Kompetenzen stetig weiter und kann ihr Leistungsangebot für ihre Kunden problemlos und schnell verwirklichen.

Veröffentlicht am: 29.04.2013