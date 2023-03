Erfolg beim Crowdfunding

Hamburg (em/mhp) Nächster Nordstarter Crowdfunding Club im April! Ungefähr drei von fünf Projekten bei Nordstarter sind erfolgreich beim Sammeln von Unterstützern und erreichen das selbstgesteckte Finanzierungsziel. Damit ist Nordstarter auch international eine der erfolgreichsten Crowdfunding-Plattformen.



Der Erfolg kommt beim Crowdfunding jedoch nicht von allein: Die gute Vorbereitung eines Crowdfunding-Projektes ist die beste Grundlage, um das Projekt erfolgreich zu finanzieren.

Beim regelmäßig stattfindenden Nordstarter Crowdfunding Club erfahren die Teilnehmer, wie sie ihre Kampagne optimal vorbereiten und welche Faktoren den Ausgang ihrer Kampagne beeinflussen. Außerdem gibt es Ratschläge, welche Gegenleistungen oder „Dankeschöns“ gut geeignet sind, damit möglichst viele Geldgeber Ihr Projekt mitfinanzieren. Die Teilnehmer haben Gelegenheit, ihre Projekte und Ideen vorzustellen und erhalten hilfreiches Feedback von anderen Projektinhabern.



„Wenn Sie ein Crowdfunding- Projekt planen, sind Sie beim Nordstarter Crowdfunding Club genau richtig. Eine vage Vorstellung Ihrer Idee ist völlig ausreichend und auch für allgemein am Thema Crowdfunding Interessierte ist der Workshop offen“, so Referentin Isabel Jansen, Work in Progress, Nordstarter, Angebote für Studierende.

Veröffentlicht am: 12.04.2016