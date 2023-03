Erfolg durch Entscheidungskompetenz

„Entscheidungen schnell und sicher treffen“ – werben Seminaranbieter im Internet. Sie versuchen damit nachzuholen was unsere Schulbildung bis heute versäumt. Die beste Schule ist dann meist das Leben. Das weiß Annabel Müller als ehemalige Regionalleiterin nur allzu gut. Weil wir im multimedialen Büroalltag oftmals den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, wechselt sie regelmäßig die Perspektive. Als Ultra Trail Runner lief sie bereits über 200km und 11.400hm am Stück durch die Alpen. Entscheidungskompetenz ist beim Trailrunning das A und O.



Nachts unter Zeitdruck über Berggipfel zu laufen kann gefährlich sein, doch man gelangt oft zu mehr Klarheit. Authentisch, geistreich und humorvoll veranschaulicht sie, wie man einfach gute Entscheidungen trifft, Denkfehler vermeidet und Ziele nicht nur „smart“ sondern auch „safe“ erreicht.



“Life is a journey. If you choose it to be a coffee ride or an expedition is up to you!” Ihr Leben ist sicher keine Kaffeefahrt. 2015 bezwingt Annabel Müller erfolgreich die Königsdistanz des Swiss Irontrail - eines der längsten und härtesten Ein-EtappenRennen Europas. 201 km und 11.400 hm zu Fuß und ohne Schlaf. Ein Jahr später verwirklicht sich die ehemalige Vertriebs- und Regionalleiterin mit dem Zieleinlauf beim legendären Ultra Trail du Mont-Blanc einen großen Läufertraum. 2017 wird sie beim Hochkönigman gesamt Dritte. Wieder ein Meilenstein für die ambitionierte Sportlerin. Dabei geht es ihr gar nicht darum, die weltbeste Ultra Trail Läuferin zu werden. Mit ihren Erfahrungen aus Regionalleitung, Firmengründung und Markenaufbau, weiß die heutige Physiotherapeutin, dass die Herausforderungen im Management und beim Extremsport viele spannende und erkenntnisreiche Parallelen aufweisen.

Veröffentlicht am: 12.10.2018