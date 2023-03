Erfolg garantiert: Experten verraten ihre Geheimnisse

Hamburg (em/ls) Auf der B2B NORD präsentieren sich erfolgreiche Unternehmer, wie zum Beispiel der XING-Experte Joachim Rumohr, die Mitgründerin von Mediation D A CH, Anita von Hertel, sowie der Coach, Moderator und Redner, Jan H. Winter. In ihren Kompetenzsvorträgen geben sie wertvolle und aufschlussreiche Tipps.



Wege zum unternehmerischen Erfolg von Joachim Ruhmohr (Foto, rechts)

„Erweitern Sie Ihr aktuelles Netzwerk professionell und bekommen Sie mit Hilfe von XING direkten Kontakt zu Entscheidungsträgern, selbst wenn diese keine XING-Mitglieder sind. Lernen Sie die versteckten Funktionen von XING kennen und sparen Sie wertvolle Zeit bei der Kontaktaufnahme und -pflege mit den richtigen Funktionen und Tools. Erst 30 Prozent nutzen nach eigenen Angaben die Möglichkeiten von Social Networking und XING zur Akquisition. Doch kennen Sie diese Möglichkeiten tatsächlich? Wissen Sie, wie man gezielt in den Kontakten seiner Kontakte sucht und den Kontakt aufnimmt?“, so der XING-Experte. Dies und mehr zeigt Joachim Rumohr in seinem Impulsvortrag.



Innovative Win-Win-Lösungen von Anita von Hertel (Foto, unten)

Mediation D A CH fördert Mediation als Instrument der friedlichen und konstruktiven Konfliktlösung und damit innovative Win-Win-Lösungen auf zwei Arten. Nach innen geschieht dies durch die internationale Vernetzung der Mitglieder. Nach außen wirkt Mediation D A CH durch Öffentlichkeitsarbeit für die Mediationspraxis: Beim Mediationspraxistag tragen MediatorInnen aller Fachrichtungen lebendige Geschichten aus der Welt der Mediation vor. Zum Teil sind die Konfliktbeteiligten live dabei. Eines der Gründungsmitglieder von Mediation D A CH ist Anita von Hertel, die am 28. November auf der B2B NORD zu Gast sein wird.



„Verkaufen ist wie Rock’n’Roll“ von Jan H. Winter (Foto, unten)

Verkauf ist nicht alles. Ohne Verkauf ist alles nichts. Am 28. November kommt Coach, Moderator und Redner Jan H. Winter mit seinem Programm „Let’s talk about sales“ auf die B2B NORD und verrät wertvolle Tipps zu allen Fragen rund um das Thema Verkauf. „Sie erfahren von mir als Redner und Kapitänssohn, was Verkaufen und Fischen gemeinsam haben. Wieso Sie beim Verkaufen eine Angel dabei haben sollten, was Fischernetze mit Social Media zu tun haben und warum Sie Ihr eigenes Fischernetz brauchen.“



Das gesamte Programm und alle Kompetenzvorträge stehen hier zum Download bereit.

Veröffentlicht am: 26.11.2013