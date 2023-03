Erfolg ist kein Zufall

Norderstedt (em) Im September startete die neue M-POINT-Netzwerkgruppe „Cappucino“. Jeden Dienstag, von 8.15 bis 9.30 Uhr, treffen sich Unternehmer und Selbstständige im „CUP&CINO“ in der Ohechaussee 11 in Norderstedt, um sich über ihre aktuellen Projekte auszutauschen. Jutta Orzegowski moderiert diese M-Point-Gruppe.



„Ich liebe Erfolg. Er fühlt sich leicht an“, so Jutta Orzegowski. „Jeder Mensch entscheidet individuell und selbstverantwortlich, wie er erfolgreich sein will. In unserem Netzwerk teilen wir unsere reichen Erfahrungen und Erlebnisse aus unseren jeweiligen Branchen und schenken uns Impulse, Anregungen und Ideen – vertrauensvoll, sicher und herzlich.“ Das Potential der Netzwerker liegt vor allem darin, über Herausforderungen und schwierige Momente im unternehmerischen Alltag zu reflektieren und bei Fragen kompetent und zeitnah Unterstützer und Helfer ausfindig zu machen. Dass jeder Mensch um seine höchst persönlichen Antworten und Lösungen in seinem Unternehmen weiß, davon ist Jutta Orzegowski überzeugt.



Aus ihrer Arbeit als Therapeutin und Pädagogin bringt sie Frage- und Moderationstechniken mit, um gemeinsam die inneren Bilder zu ordnen. Dabei ist sie kein Freund von Vokabeln wie „kämpfen“ oder „gewinnen“. „Wenn jeder von uns mutig und konsequent das tut, was ihm sein Herz sagt, dann gehen wir automatisch in Resonanz mit Menschen, denen wir Gutes tun und deren Bedürfnisse wir erfüllen können.“ Die Voraussetzung für diese Werthaltung sieht Jutta Orzegowski darin, einen liebe- und humorvollen Kontakt mit sich selbst zu pflegen: „Was möchte ich, was ist mir wichtig, was wünsche ich mir? Es ist genug für alle da und wir werden alle satt. Nur ist unser Leben kein Lieferservice. Wir müssen genau formulieren, was wir uns bestellen.“



Für Informationen zum M-POINT-Netzwerk steht Jutta Orzegowski unter 040 - 65 86 96 70 gern zur Verfügung.



Foto: „Erfolg fühlt sich leicht an.“ Jutta Orzegowski weiß um ihre Stärken.

Veröffentlicht am: 10.01.2013