Erfolgreich durch die Freude am eigenen Beruf

Elmshorn (em/mo) „Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeit hat, die im Moment gefragt ist.“ (Henry Ford) Und gefragt ist das Netzwerken, wenn sich – jetzt schon im dritten Jahr – die Unternehmerinnen und Unternehmer des BCE (Business Club Elmshorn) alle vierzehn Tage im SportLife Hotel in Elmshorn morgens um 7 Uhr zum Frühstück treffen.



Erfolgreich sind sie zum einen durch die Freude an ihrem Beruf, durch Zuverlässigkeit und Fachkompetenz: jeder in seinem Metier, zum anderen aber auch durch ihre Gemeinsamkeit, füreinander „die Augen offen zu halten“.



Netzwerken ist gefragt!

„Im Verbund sind wir stärker“, sagt der IT-Mann. „Wir unterstützen, coachen und motivieren einander. Neuerdings auch bei dem umschichtig monatlichen ,Suppen’- Gespräch in den Privaträumen des jeweiligen Gastgebers.“ „In seiner privaten Atmosphäre“, sagt die Autorin aus Hamburg, „zeigt sich der Gastgeber noch einmal von einer ganz anderen Seite. Und es ist überaus spannend, ihn von dieser Seite kennenzulernen.“ Wenn es darum geht, füreinander Geschäfte zu generieren, steht die Freude der BCE-Mitglieder darüber an erster Stelle. „Wir geben Empfehlungen weiter. Einfach so, um ,einem von uns’ möglicherweise einen Auftrag zu vermitteln. Und das meistens mit großem Erfolg, weil er genau die Fähigkeit hat, die im Moment gefragt ist.“ Die Mitglieder des BCE freuen sich immer über Gäste und interessierte Mitstreiter, die sich für das Netzwerken interessieren. Wer also Lust hat, früh um sieben Uhr mit ausgeschlafenen Netzwerkern zu frühstücken und Neugeschäfte zu generieren, kann sich gern bei Sönke Jensen (PC-Expert- Team) unter Tel.: 04121 / 470 586 oder info@pc-expert-team.de melden.



Foto: Neukunden füreinander generieren und miteinander stark sein – die Mitglieder des Business Clubs Elmshorn freuen sich über weitere interessierte Mitstreiter. Auch Gäste sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am: 20.03.2013