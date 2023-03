Erfolgreich netzwerken im Business Club Elmshorn

Elmshorn (em/lr) „Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung“ spielt James Last nach einer Geschichte des britischen Autors Eric Malpass. Die Mitglieder des BCE, Business Clubs Elmshorn, schrieben sich vor einem Jahr diese Maxime auf ihre Fahne.



Sie sind ausgeschlafene Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich alle 14 Tage zu einem Geschäftsfrühstück in einem Elmshorner Hotel treffen. Sie kennen sich gut . Pflegen eine enge Zusammenarbeit. Machen beste Erfahrungen miteinander und sprechen Empfehlungen an Dritte aus. Miteinander stark sein Und genau das ist der springende Punkt, nämlich Neukunden füreinander zu generieren und miteinander stark zu sein. In ihrem frühmorgendlichen Netzwerk tauschen die Frauen und Männer vertrauensvoll ihr Wissen aus und haben dabei eine ganze Menge Spaß. Ihr gemeinsam erwirtschafteter Jahresumsatz kann sich da schon sehen lassen.



Die Unternehmer des BCE kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die Unternehmer aus Handwerksbetrieben wie Baumeister, Fensterbauer, Tischlereien und Heizung treffen auf den Kreativen in einem Architekten oder Web-Designer. Ebenfalls vertreten ist ein IT-Mann, eine Versicherungsfrau und ein Profi für Bausparen und Immobilien. Eine ganze Reihe an moderner Werbemittel und eine freie Autorin runden den Business Club Elmshorn ab. Sie teilen Erfahrung, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Engagierte Mitglieder gesucht! Der Business Club Elmshorn freut sich über weitere Mitstreiter und über Neugierige, die Interesse haben, an einem der Geschäftsfrühstücke in Elmshorn teilzunehmen.



Foto: Neukunden füreinander generieren und miteinander stark sein – die Mitglieder des Business Clubs Elmshorn freuen sich über weitere interessierte Mitstreiter. Auch Gäste sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am: 20.11.2012