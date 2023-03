Erfolgreich verbunden

Norderstedt (lm/ls) Für jeden Bedarf den richtigen Anschluss! Die engagierten Mitarbeiter von elektroMünster sorgen dafür, dass Geschäfts- und Privatkunden sicher, schnell und zuverlässig Zugang auf den Informationsfluss des Internets haben.



„Wir haben die Technik, damit Sie optimal erreichbar sind“, so Andreas Münster, Inhaber von elektroMünster. „Sowohl privat als auch geschäftlich.“ Die Fachleute richten für ihre Kunden unter anderem Internetanschlüsse, WLAN-Netze, Netzwerke sowie komplexe EDV- und Telefonanlagen ein, ohne dabei den Arbeitsablauf zu stören. „Wenn Sie möchten, dass Ihre Daten von überall auf der Welt abrufbar sind, ist ,Clouding’ das optimale Werkzeug für Sie“, erklärt der Fachmann weiter. „Hier werden Ihre Daten im Internet auf die dafür vorgesehenen Server gespeichert.“ Neben dem Rund-um-Service in allen Bereichen der Elektrodienstleistungen steht der Fachbetrieb seinen Kunden mit einem 24 Stunden Notdienst zur Verfügung.



Foto: „Gerne beraten wir Sie ausführlich, wie Sie schnell und sicher ins Internet kommen“, so Inhaber Andreas Münster.

Veröffentlicht am: 09.12.2014