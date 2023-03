Erfolgreiche Arbeit für Norderstedt

Norderstedt (kv) Einen künstlerischen Einstieg in die Mitgliederversammlung erwartete die Mitglieder von Norderstedt Marketing mit einer Führung durch die Ausstellung „Kunst, Raum, Zeit“, die die Künstlerin Ane Königsbaum noch bis zum 10. Mai im Kulturwerk präsentiert.



Anschließend gaben der Vorstandsvorsitzende Stefan Witt und Geschäftsstellenleiterin Marie Weidner einen Überblick über die umfangreiche Arbeit des Vereins.



Laoqiang-Schattenensembles zu Gast in Norderstedt

Im Rahmen des SHMF tritt Norderstedt Marketing e.V. als Konzertsponsor auf, das heißt, es werden exklusive Patenschaften für ausgewählte Konzerte aus dem Gesamtprogramm in Absprache mit dem Kulturbüro erfolgen. So wird mit dem Auftritt des Laoqiang-Schattenensembles am 28. Juli die Etablierung Norderstedts als feste Spielstätte vorangetrieben. Auch im MaKS ist der Verein aktiv, um hier gemeinsam mit vierzehn Städten in Schleswig-Holstein kreativ buchbare Angebote zu entwickeln und Vorteile der schleswig-holsteinischen Städte für Geschäftsreisende, Familien, Hochzeitspaare und Erholungssuchende herauszustellen. Dies soll in Online-Kreativ- Kampagnen umgesetzt werden. Gemeinsames Marketing und Planung von Veranstaltungen zur Stärkung des Standortes Norderstedt werden auch in der Kooperation ideenreich NORDERSTEDT mit der Stadt, den Bildungswerken, EGNO, Stadtpark, Arriba, den Stadtwerken, Wilhelm.tel und der TriBühne abgestimmt und vorangetrieben. Der Schwerpunkt liegt hier in diesem Jahr auf dem Schleswig-Holstein Tag vom 8. bis 10. Juni im Stadtpark. Hier wird sich Norderstedt Marketing nach derzeitigem Stand mit ideenreich NORDERSTEDT, EGNO und der Stadt Norderstedt gemeinsam als nachhaltiges Norderstedt in der grünen Meile „Landwirtschaft und Umwelt“ vorstellen. Für die über 150.000 erwarteten Besucher sind zum Beispiel als Highlight Ballonfahrten an einem Kran mit Blick über Norderstedt geplant.



Es sind noch Startplätze frei

Am 11. August werden beim 2. Norderstedt Marketing Drachenbootrennen wieder Unternehmen aus Norderstedt und Umgebung gegeneinander antreten. Dieses Firmenevent lockte im letzten Jahr schon zahlreiche Besucher und Teilnehmer an den Stadtpark-See. In diesem Jahr stehen noch mehr Plätze zur Verfügung. Anmeldungen mit einem Startgeld von 500 Euro pro Boot sind noch möglich unter www.norderstedt-drachenbootrennen. de.



MyFest am Schmuggelstieg

Auch eine neue Veranstaltung wird in diesem Jahr mit dem Kleinkunstfest im Rahmen des MyFest am Schmuggelstieg am 29. April etabliert, um so eine weiter ausbaubare Attraktion zu schaffen. Damit die Norderstedter Bürger sich mit ihrer Stadt identifizieren können, wurde eine neue Kollektion entwickelt, die mit Rucksäcken, Sweatshirts, Schirmen und diversen anderen Accessoires Lust machen, seine Verbundenheit mit Norderstedt zu zeigen. Auch für den Abend der Norderstedter Wirtschaft am 25. Oktober konnte mit Wolfgang Grupp dem Chef von TRIGEMA wieder ein sehr interessanter Referent gewonnen werden.

Veröffentlicht am: 23.05.2012