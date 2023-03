Erfolgreiche Unternehmens- entwicklung  wie geht das?

10.11.2016 | 18:30 Uhr | Channel Hamburg, Hamburg-Harburg | Harburger Schloßstraße 5-7, 21079 Hamburg



Channel Hamburg, Hamburg-Harburg (em) Mittelstandsforum Hanse des IMW e. V.:

„Erfolgreiche Unternehmensentwicklung – wie geht das?“



Stillstand in der Unternehmensentwicklung bedeutet Rückschritt: Unternehmen müssen sich Veränderungen im Markt und Wettbewerb täglich neu stellen. Aber wie wächst man mit seinem Unternehmen, wenn das operative Tagesgeschäft den Unternehmer voll in Anspruch nimmt? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Unternehmen erfolgreich wachsen und bestehen kann? Und soll das Wachstum durch neue Standorte, neue Produkte oder durch Übernahme anderer Firmen realisiert werden?



Das sind die Themen, die Imke Wolf-Doettinchem in ihrem Vortrag beim Mittelstandsforum Hanse der Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft e. V. am 10. November im Channel Hamburg behandelt. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Erarbeitung einer Strategie für dynamisches Wachstum und bekommen Tipps für die Identifizierung möglicher Wachstumsfelder.



Weitere Informationen und Anmeldung: IMW e. V.: http://www.imw-ev.de/wisl_s-cms/_redaktionell/5/Veranstaltungen/515/Erfolgreiche_Unternehmensentwicklung___wie_geht_das_.html





Veröffentlicht am: 18.10.2016