Erfolgreiche Unternehmensnachfolge

Neumünster / Pinneberg / Segeberg (em/la) Der demographische Wandel schafft neue Herausforderungen für den Unternehmensübergang. Deshalb sollten Unternehmer rechtzeitig anfangen, sich mit ihrer Nachfolge zu beschäftigen. Was es dabei zu beachten gilt, stand im Mittelpunkt der After-Work-Veranstaltung der Sparkasse Südholstein in Kaltenkirchen. Annähernd 200 Firmenkunden waren der Einladung ins Hotel Dreiklang gefolgt, um sich persönlich über die vielfältigen Aspekte einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge zu informieren. Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann begrüßte hochkarätige Referenten aus dem Netzwerk der Sparkasse, die den Zuhörern vor allem Lösungen aufzeigten.



Aus den Ausführungen von Hartmut Winkelmann von der HWB-Unternehmerberatung wurde die steigende Bedeutung dieses Themas für den regionalen Mittelstand deutlich. Unter der sinkenden Anzahl potenzieller Nachfolger litten insbesondere kleine Unternehmen. Der Verkauf erfolge zu geringeren Preisen oder das Unternehmen werde liquidiert. Deshalb sei ein frühzeitiger Beginn der Firmenübergabe durch den Unternehmer und eine durch Spezialisten unterstützte Suche nach potenziellen Käufern so wichtig. Wie eine erfolgreiche Unternehmensübernahme ablaufen kann, erläuterte Benedict Dunkelberg, geschäftsführender Gesellschafter des Schwab Technologie-Centers in Nortorf, anhand seiner eigenen Geschichte. Der 56-Jährige hat die Firma Anfang 2017 übernommen. „Dafür ist man nie zu alt“, betonte er. Und auch die Finanzierung stellt meistens nicht das entscheidende Hindernis dar. Das machte Tim Ramsl, Direktor der Firmenkundenbetreuung der Sparkasse Südholstein in der Region Neumünster, anhand einiger Beispiele deutlich: „Eine Übernahmefinanzierung ist oft deutlich besser zu beurteilen als eine Neugründung. Es gibt genug Alternativen, um den Kapitalbedarf bei fehlenden Eigenmitteln zu decken.“



„Beziehen Sie Ihre Hausbank rechtzeitig mit ein und sparen Sie nicht bei der Beratung“, brachte es Hartmut Grund von der Kanzlei Ehler, Ermer und Partner auf den Punkt. Er ging insbesondere auf die rechtlichen und steuerlichen Faktoren ein. Kaufen und Verkaufen, Vererben und Verschenken – auch hier lohne sich die frühzeitige Beschäftigung mit dem Thema, um rechtzeitig die richtigen Weichen zu stellen.



Dies konnten Mirko Hundertmark, Direktor des Private Banking der Sparkasse Südholstein, und sein Kollege Gordon Gifaldi nur bestätigen. Sie erläuterten das Leistungsangebot der Sparkasse rund um die Unternehmensnachfolge und darüber hinaus. Denn das Generationenmanagement der Sparkasse kümmert sich auch um die private Seite, damit der Unternehmer seinen Ruhestand vollständig genießen kann. Hundertmark: „Was auch immer Sie sich für Ihr Unternehmen, Ihre Familie und Ihre eigene Zukunft vorstellen – wir regeln das für Sie!“



Weitere Informationen gibt es unter: www.spk-suedholstein.de



Foto: Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann (Mitte) und die Referenten der Veranstaltung (v.l.): Gordon Gifaldi, Mirko Hundertmark und Tim Ramsl von der Sparkasse Südholstein sowie Hartmut Grund, Benedict Dunkelberg und Hartmut Winkelmann.

Veröffentlicht am: 24.11.2017