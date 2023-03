Erfolgreicher BNI-Besuchertag

Hamburg (ml) „Das frühe Aufstehen hat sich auf jeden Fall gelohnt“, da waren sich die fünfzig Gäste, die einer Einladung des Unternehmernetzwerkes BNI in Hamburg am 31. Oktober ins Hotel New Living Home gefolgt waren, am Ende der Veranstaltung einig.



Die BNI-Mitglieder treffen sich grundsätzlich einmal in der Woche zu einem Unternehmerfrühstück bereits um 6.45 Uhr. An diesem Morgen hatten sich die drei Gruppen oder wie es beim BNI heißt drei Chapter Castanea aus Schnelsen, Palmae aus Eppendorf und Schinkelturm aus Norderstedt in Hamburg zusammengefunden und mit ihnen deren gut 50 Gäste, denen man einmal den Ablauf eines solchen Unternehmerfrühstückes zeigen wollte. Nachdem Bezirksamtsleiter Dr. Torsten Sevecke die Gäste mit einer launigen Ansprache empfangen hatte, begrüßte die BNI Executive Direktorin Perdita Habeck zusammen mit Olaf Schrape Gäste und Mitglieder.



Im Anschluss stellten sich alle Chaptermitglieder in einer 60 Sekundenpräsentation dem Auditorium vor. Hier gab es teils bemerkenswerte Darstellungen, die Gäste und BNI-Mitglieder beeindruckten. Gut zwei Stunden später endete das morgendliche Business-Frühstück und viele der anwesenden Gäste zeigten daraufhin großes Interesse an einer Mitgliedschaft. Perdita Habeck: „Es wurden 47 Empfehlungen getauscht mit einem Netto-Mehrumsatz von 92.751 Euro.“



Foto: Andreas Garrels

Veröffentlicht am: 20.11.2012