Erfolgreiches Geschäftsjahr der Agentur Thomas Will

Norderstedt (em) Die Norderstedter Event- und Marketingagentur kann auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.



Neben Tagungen und Firmenevents hat das Team um Thomas Will die erste Norderstedter Hundemesse im Hause Behrmann Automobilie erfolgreich organisiert und durchgeführt. Eine Neuauflage der Messe wird es im April 2012 geben.



Ein weiteres Highlight war der Musikalische Frühling, der bereits zum sechsten Mal stattfand und erstmalig von der Agentur Thomas Will organisiert wurde. Rund 6.000 Besucher waren bei dem Spektakel im Autodreieck Norderstedt dabei und konnten als Top Act am Abend eine professionelle ABBA Show genießen. Neben den öffentlichen Veranstaltungen hat das ATW Team verstärkt Firmenevents und Produktpräsentationen durchgeführt. In diesem Bereich konnte die Agentur für diverse Automobilhersteller Produktpräsentationen organisieren.

Neu im Programm sind Geschäftsund Gruppenreisen, die seit Januar 2011 von der Agentur auf norderstedt- tourism.de angeboten werden. Für 2012 sind diverse Events und Messen geplant und zum Thema „Fußball“ wird es für viele Firmen ein interessantes Angebot geben.

Veröffentlicht am: 21.12.2011