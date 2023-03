Erfolgreiches Jahr für den Kreis

Bad Segeberg (em) Das Jahr 2014 war sowohl für den Kreis Segeberg als auch die WKS sehr erfolgreich. Im Bereich der Unternehmensgründungen liegt Segeberg auf dem ersten Platz, die Arbeitslosenquote liegt zumeist bei weniger als 5 Prozent. Den Spitzenwert erreicht Segeberg bei dem Beschäftigungsanteil von Frauen mit 57 Prozent.



Das Gründerzentrum SET-UP findet großen Anklang. Die Hälfte der insgesamt 1.200 Quadratmeter des im Juni 2014 eröffneten Hauses ist bereits an 16 Unternehmen vermietet. Insgesamt gibt es im Kreis 460 ha freie Gewerbeflächen. Diese gilt es, sinnvoll zu nutzen. Trotzdem muss man schon heute Flächenvorsorge treffen, damit auch in zehn Jahren noch freie Flächen vorhanden sind. Dies geschieht unter anderem im Rahmen des regionalen Gewerbeflächenkonzepts „A7 Süd.“ Außerdem wird sich die WKS in diesem Jahr besonders um die dauerhafte Sicherung des LevoParks bemühen. Die infrastrukturell gute Lage – Anbindung an die A 21, A20 und B206 – soll für wirtschaftliches Wachstum genutzt werden. Das Projekt „Frau & Beruf“ wird auch 2015 weitergeführt werden. Durch die kostenlose Beratung erhofft man sich, Frauen zu ihrem beruflichen Wiedereinstieg zu motivieren. Dies ist eine Chance, um den Fachkräftemangel zumindest zu lindern. Das mit der WKS kooperierende „Bündnis für Wirtschaft“ beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema „Zukunftshoffnung Migration – Wege zu einer besseren Willkommenskultur“. Ziel ist es, die meist gut ausgebildeten Zuwanderer in die Wirtschaft einzugliedern und auch dadurch den Fachkräftemangel zu verringern.



Foto: Prof. Dr. Rüdiger Soltwedel, Bündnis für Wirtschaft; Bernd Jorkisch, IHK; Ulrich raumann, WKS (v.l.)

Veröffentlicht am: 26.02.2015