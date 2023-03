Erfolgreichstes Jahr seit Gründung!

Henstedt-Ulzburg (em) Am Abend des 27. März fand die Jahreshauptversammlung von HU Marketing in der Fun Arena in Henstedt- Ulzburg statt. Eröffnet wurde diese durch die Showtanzgruppe des SVHU.



„Wieder einmal soll die Jahreshauptversammlung dazu dienen, den Blick auf das Vergangene zu werfen und Ihnen auch einen Ausblick auf unsere nächsten Aktivitäten zu geben“, so der Vorsitzende von HU Marketing, Uwe Gätjens, zurückblickend auf das erfolgreichste Jahr seit des Bestehens 2004. „Wir sind Motor und Antreiber, aber nicht zuletzt auch rechtlicher und finanzieller Unterbau diverser, aus unserer Gemeinde nicht mehr wegzudenkender, Veranstaltungen.“ Der Arbeitskreis „Wirtschaft“ hat sich in den letzten Jahren zu einem Diskussionsforum zwischen Wirtschaft und Politik entwickelt. „Hierbei geht es natürlich auch um übergeordnete Themen, wie das CCU und die allgemeine Verkehrssituation in Henstedt-Ulzburg“, so Bernd Langbehn, Vorsitzender des Arbeitskreises „Wirtschaft“.



Weitere Themen waren außerdem die verkaufsoffenen Sonntage, verschiedene Aktionsprogramme, der Weihnachtsmarkt, Benimmkurse und der Einkaufsführer von Henstedt- Ulzburg. Ronny Ziegenhagen, Arbeitskreisleiter „Bildung“, blickte in der Hauptversammlung auf die erfolgreiche, komplett ausgebuchte Azubimesse zurück, die eine hohe Resonanz erhielt und auch im nächsten Jahr wieder stattfinden soll. Über die KuKuHU-Woche in der Pfingstwoche mit dem Motto „Kunst und Kultur verbindet“ wurde von Ingrid Wacker informiert. Ein Projekt von HU Marketing, das sich innerhalb kürzester Zeit zu dem wohl größten Imageträger in der Region entwickelt hat. Auch das Projekt FUTV, das in Zusammenarbeit mit dem SVHU produziert wird, wurde vorgestellt. Bestätigt wurde in der Vorstandswahl der 2. Vorsitzende Carsten Krohn, der aufgrund seiner Aktivitäten für den Verein einstimmig von den Anwesenden wiedergewählt wurde.

Veröffentlicht am: 04.05.2012