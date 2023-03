Erfolgsorientierte Teamvergütung für KMUs

Erfolgreich entlohnen bedeutet Ertrag und Arbeitgeber Attraktivität nachhaltig zu steigern



Studien belegen, die heutige Entlohnungspraxis verfehlt ihren Zweck. Die Leistungsbereitschaft wird gebremst und nur wenige Mitarbeiter lassen sich durch Geld zu besseren Ergebnissen motivieren. Stefan Wendl greift diese Punkte in seinem lebhaften Vortrag auf und vermittelt, dass erfolgreiche Vergütung keinesfalls Zufall ist. Stattdessen ist erfolgreiche Entlohnung systematisch in drei Schritten für jedes Unternehmen herstellbar.



Durch seine langjährige Führungserfahrung und Beratungspraxis kennt Stefan Wendl die branchenübergreifenden Prinzipien zielkonfliktfreier Teamarbeit und nachhaltigen Erfolges.

Sein Unternehmen setzt eine bewährte Erfolgsmethode ein und hilft so Unternehmern und Führungskräften nachweislich bessere Teamergebnissen zu erzielen.

In seinem Impulsvortrag geht Stefan Wendl auf die Grundprinzipien moderner Teamvergütung ein, nennt die häufigsten Praxisfehler und gibt konkrete Handlungsempfehlungen, wie diese effektiv vermieden werden können.



Vita:

Stefan Wendl hilft KMUs bessere Ergebnisse zu erreichen, weil versteckte Umsatz- und Ertragspotenziale durch erfolgsorientierte Teamvergütung geweckt werden. Erfolgreich Vergütung bietet eine win-win-Situation für Chefs und Mitarbeiter.

Sein Unternehmen allwin GmbH & Co. KG verfügt über eine Methodik, die nachweislich zu besseren Teamergebnissen führt, weil eine unternehmensweite Vereinbarung praktisch geschlossen wird – Erfolg lohnt sich für alle!

Vor seiner Zeit als Unternehmer war Stefan Wendl lange Jahre Consultant bei PricewaterhouseCoopers und zuletzt Direktor DACH bei IBM. Während dieser Zeit hat er sich einen Namen als Teamführungsexperte gemacht und gibt heute dieses Wissen an Interessierte Unternehmer und Verkaufsleiter weiter.

In seinem Vortrag spricht er über die Geheimnisse für nachhaltigen profitablen Geschäftserfolg und was Sie aus Entlohnungsperspektive unbedingt beachten sollten.

Veröffentlicht am: 09.10.2018