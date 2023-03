Erfolgsunternehmen in Hamburg

Hamburg (mot/jj) Die Daimler AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen weltweit. Sie gehört zu den angesehensten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte, international aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet zudem Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



In Hamburg hat die Daimler AG eine lange Tradition. Die Mercedes- Benz Niederlassung Hamburg war im Jahr 1909 als eine der fünf ersten Niederlassungen der damaligen Daimler-Motoren-Gesellschaft am Neuen W eröffnet worden. In seiner Festansprache zum 100-jährigen Jubiläum sagte Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter von Mercedes- Benz Cars: „In Hamburg verbinden sich für uns Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf bemerkenswerte Weise. Für die Tradition steht das 100-jährige Jubiläum der Niederlassung in Hamburg, das Heute repräsentiert unsere neue E-Klasse. In die Zukunft weist unsere Kooperation mit der Stadt Hamburg, die wir heute bekannt gegeben haben und die emissionsfreies Fahren Realität werden lässt.“



Im Rahmen dieses Projektes wird die Flotte von Daimler Brennstoffzellenbussen in der Hansestadt ausgebaut. Und auch das Mercedes- Benz Werk Hamburg kann auf eine lange hanseatisch geprägte Vergangenheit zurückblicken. In Hamburg-Harburg wurden einst die legendären, dreirädrigen Tempo-Transporter gefertigt. Die ursprünglich im Jahr 1928 als „Vidal & Sohn Tempo Werk GmbH“ in Hamburg gegründete Firma konnte schnell expandieren und verlagerte die Produktion nach Harburg. Heute ist das Werk Hamburg ein bedeutender Partner im Powertrain- Produktionsverbund und fertigt neben Achsen- und Achskomponenten, Lenksäulen, Abgasanlagen sowie Leichtbaustrukturteile für Mercedes-Benz Pkw weltweit. Die Niederlassung Hamburg hat mit ihren fünf Standorten im Stadtgebiet der Hansestadt circa 800 Mitarbeiter und ist zusammen mit dem Mercedes-Benz Werk Hamburg-Harburg einer der größten Arbeitgeber der Metropolregion Hamburg.



Foto: Der Hamburger Sitz des weltweit größten Nutzfahrzeug-Herstellers – der Daimler AG.

Veröffentlicht am: 27.09.2013