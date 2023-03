Ermittlungen gegen Wirtschaftskriminalität

Hamburg (sh/mhp) Die Wirtschaftsdetektive ermitteln bei einer großen Anzahl verschiedenster Fälle. Angefangen bei einem Plagiatsverdacht über Wettbewerbsverstöße, Krankfeiern von Mitarbeitern bis zu Reisespesenbetrug und vielem mehr. Die qualifizierten, ortskundigen und erfahrenen Detektive sind für Unternehmen und Privatpersonen in Hamburg, Norddeutschland und bei Bedarf weltweit tätig.



Nationale wie internationale Unternehmen sind in Hamburg ansässig und sorgen für ein stetiges Wirtschaftswachstum. In dessen Kielwasser schwimmen allerdings auch immer mehr Straftäter, wodurch natürlich ein Anstieg im Bereich Wirtschaftskriminalität zu verzeichnen ist.



„Grundvoraussetzung für die Beauftragung einer Detektei in Deutschland ist das Vorliegen eines sogenannten berechtigten Interesses.“



„Wir werden vor allem dann aktiv, wenn ein Delikt im Raum steht, das noch nicht mit ausreichend Beweismaterial belegt wurde bzw. zu dem bislang noch kein Täter ermittelt werden konnte. Somit übernimt eine Wirtschaftsdetektei ein Stück weit auch Polizeiarbeit“, erklärt Tanja Gilke, Geschäftsführerin der Aaden Wirtschaftsdetektei GmbH Hamburg.



Über 50 Prozent aller Aufträge, die die Detektei übernimmt, sind Ermittlungen gegen die eigenen Mitarbeiter von Unternehmen. Hier geht es größten Teils um Spesen- und Abrechnungsbetrug, Krankschreibungsbetrug oder Diebstahl. Aber auch Hacker und profane Diebe werden verfolgt.



Die Detektei ist nicht auf bestimmte Branchen spezialisiert, sondern nimmt grundsätzlich alle Aufträge entgegen, die einen berechtigten Anfangsverdacht haben. „Ein Alleinstellungsmerkmal unserer Detektei ist, das wir einen großen Frauenanteil in unserem Unternehmen haben. Gerade bei Ermittlungen, die wir gegen Männer führen, haben wir dadurch in vielen Fällen schnelleren Erfolg. Hier greift das alte Klischee ,Männer mit den Waffen einer Frau um den Finger wickeln’ wunderbar“, so Tanja Gilke weiter.



Die Detektive arbeiten auch mit Anwaltskanzleien zusammen. Speziell in der Schuldnersuche verfügen sie über mehr Mittel, um an Informationen heranzukommen. Sie haben hier Zugriff auf verschiedene Recherche-Tools wie Auskunftssysteme oder auch Strafregister und viele weitere.



