Erneuerbaren-Beteiligung aufgestockt

Elmshorn (em/ac) Als eines von 38 Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern beteiligten sich die Stadtwerke Elmshorn 2015 an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende.



Die TEE hat aktuell Wind- und Solarparks mit einer Leistung von in Summe ca. 140 MW im Bestand. Gemeinsam soll bis Ende 2018 ein bundesweites Portfolio von mindestens 75 MW an Photovoltaik-Freiflächen und 200 MW Onshore-Windanlagen aufgebaut werden. Mit geplanten Eigenmitteln in Höhe von 140 Mio. Euro wurden bei Gründung der TEE Gesamtinvestitionen von ca. 500 Mio. Euro avisiert. Die 38 Gesellschafter stellen derzeit ca. 131 Mio. Euro an Eigenkapital bereit. Der noch ausstehende Kapitalbedarf soll nun durch die bestehenden Gesellschafter bereitgestellt werden, so sass für die Stadtwerke Elmshorn die Möglichkeit besteht, die Beteiligung von derzeit 3 Mio. Euro um bis zu 400.000 Euro zu erhöhen.

Veröffentlicht am: 11.04.2017