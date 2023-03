Erster Sansibar-Truck on Tour

Sylt (em) Mit der Übergabe auf der Heimatinsel Sylt wurde der neue Sansibar-Kühltruck am 22. Juni der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine Menge Fingerspitzengefühl war nötig, um den „größten Weinkühlschrank der Welt“ zwischen den Dünen direkt vor die Bar zu fahren, doch der Aufwand lohnte sich. Das Publikum zeigte sich begeistert von der neuen Technik und dem Design des Riesen.



Aufgrund der innovativen Isolierungstechnik konnte der Sansibar- Truck im Gegensatz zu anderen Kühltrucks in Schwarz und nicht in Weiß gestaltet werden, was ihn zum Blickfang auf den Straßen macht. Die Spedition Voigt fährt nun Weine, Prosecco & Co. in der richtigen Temperatur quer durch Deutschland.



Initiiert wurde dieses Projekt von Sansibar-Inhaber Herbert Seckler, Speditionschef Henning Voigt (Voigt Logistik) und Mercedes-Benz Süverkrup+Ahrendt Verkaufsleiter Kai Müller. Die gestalterische Umsetzung erfolgte durch die Werbeagentur SASsign aus Neumünster. „Ein sehr schönes Projekt, an dem wir wirklich gerne gearbeitet haben!“, resümierte SASsign-Chefin Saskia Schwarz.



Foto: Mercedes-Benz Süverkrup+Ahrendt Verkaufsleiter Kai Müller, Sansibar-Inhaber Herbert Seckler, Henning Voigt (Voigt Logistik) und SASsign-Chefin Saskia Schwarz vor dem ersten Sansibar-Truck.

Veröffentlicht am: 25.07.2012