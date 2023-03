Erster Spatenstich für neue DHL-Zustellbasis

Hamburg (em/lm) Mit dem ersten Spatenstich hat der Bau einer neuen Umschlaghalle des Logistikunternehmens DHL im Norderstedter Gewerbegebiet Harkshörn begonnen. „Mit DHL konnten wir einen Mieter gewinnen, der sich langfristig zu diesem Standort bekennt“, sagt Jan Schöniger, Projektleiter bei der Berliner BEOS AG, die das Gewerbeareal an der Oststraße 1 entwickelt. „Der Mietvertrag über 15 Jahre unterstreicht dies.“



Das Tochterunternehmen der Deutschen Post AG wird an dem Standort eine moderne Zustellbasis einrichten. Dafür sind 80 Arbeitsplätze vorgesehen. „Durch die Bearbeitung der Pakete direkt in der Zustellbasis sparen wir Zeit und erreichen eine noch schnellere Auslieferung an die Kunden“, sagt Michael Heimbokel, Niederlassungsleiter der Deutschen Post in Hamburg. „Auch ergonomisch bedeutet das neue Konzept eine deutliche Verbesserung für die Mitarbeiter und hat dort große Zustimmung gefunden.“ Die neue DHLZustellbasis ist nach Tesa ein weiteres bedeutendes gewerbliches Bauprojekt, das in Norderstedt in diesem Jahr in Angriff genommen wird und die Attraktivität des Standortes verdeutlicht.



Sie wird insgesamt über eine Mietfläche von knapp 4.700 Quadratmetern verfügen. Davon entfallen rund 4.270 Quadratmeter auf Lagerflächen, der Rest auf Büros. Die Fertigstellung der Halle ist für Ende September 2013 geplant. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 7,6 Millionen Euro. Bauausführendes Unternehmen ist die Goldbeck West GmbH. Die Projektsteuerung und Generalplanung liegt bei der Demacon Bauprojektmanagement GmbH. Aktuell plant DHL weitere moderne Zustellbasen in allen deutschen Ballungszentren, um den Ansprüchen aus dem wachsenden E-Commerce-Handel gerecht zu werden. Aufgrund der hervorragenden verkehrstechnischen Anbindung an den Norden Hamburgs fiel die Entscheidung hier auf das Gewerbegebiet in der Oststraße.



Der zu errichtende Neubau ergänzt das zwischen 1976 und 2000 durch die Firma Johnson & Johnson errichtete Gewerbeareal. Dieses besteht derzeit aus vier Gebäudeabschnitten. Der Komplex verfügt bislang über rund 14.150 Quadratmeter Mietfläche. Rund die Hälfte davon werden als Lager- und Produktionsflächen, die übrigen 7.000 Quadratmeter als Büros genutzt. Zu den Mietern gehören der weltweit führende Gesundheitskonzern Johnson & Johnson sowie die auf Prothesen spezialisierte Gesellschaft Waldemar Link, die in Summe mit 170 Arbeitsplätzen am Standort operieren. „Seit dem Erwerb des Gewerbeareals für eine internationale Investorengruppe konnten wir die Vermietungsquote in nur etwas mehr als einem Jahr von 60 auf 97 Prozent steigern und das Objekt von einer Einzelmieter- in eine Mehr-Mieter-Immobilie mit unterschiedlicher Nutzung umwandeln“, sagt BEOS-Projektleiter Schöniger.



„Diese Drittverwendungsfähigkeit ist beispielhaft für Unternehmensimmobilien.“ Das Berliner Immobilienunternehmen ist der Marktführer in dem Segment solcher gemischt genutzten Gewerbeobjekte in Deutschland. Das Projekt liegt im Norderstedter Gewerbegebiet Harkshörn, das nur zehn Minuten von der Bundesautobahn A7 entfernt ist. „Harkshörn ist das größte Gewerbegebiet in Norderstedt und wird von unterschiedlichen, vor allem mittelständischen Nutzern geprägt“, erklärt Norderstedts Oberbürgermeister Hans- Joachim Grote. „Die Aktivitäten stärken langfristig das Gebiet und unterstreichen die Bedeutung Norderstedts als starken Wirtschaftsstandort in der Metropolregion Hamburg. Das Angebot der BEOS AG, für potenzielle Mieter individuelle Neubaulösungen anzubieten, ist überzeugend.“ Neben der bereits vergebenen Neubaufläche bietet das von BEOS verwaltete Gewerbeareal Entwicklungspotenzial für weitere 8.000 bis 10.000 Quadratmeter Mietfläche.

Veröffentlicht am: 29.04.2013