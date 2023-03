Erstes REGIONET Business Speed Dating

Bad Segeberg (em/lm) Zu ihrem ersten Business Speed Dating hatte die REGIONET Wirtschaftsförderung Raum Bad Segeberg am 11. April in die Räumlichkeiten „Haus der Wirtschaft“: Restaurant Luzifer, Gieschenhagen 2b, Bad Segeberg durch Herrn Markus Trettin eingeladen.



Genau 26 Unternehmer aus den vier REGIONET-Kommunen Bad Segeberg, Wahlstedt, Fahrenkrug und Schackendorf sowie Unternehmer aus dem Umland bis hin nach Quickborn, Bad Oldesloe und Kiel, waren der Einladung gefolgt und hatten unter der Moderation von Markus Trettin die Möglichkeit, sich innerhalb von drei Minuten ihrem Gegenüber vorzustellen. Nach drei Minuten ertönte der Gong und die auf der Innenseite sitzenden Teilnehmer rutschten einen Stuhl weiter zum nächsten Gesprächspartner.



Gute Resonanzen

Es wurden zahlreiche Visitenkarten ausgetauscht und auch nach der eigentlichen Speed Dating Runde fand sich bei einem kleinen Snack die Möglichkeit, die geknüpften Kontakte zu vertiefen. Dieses wurde gerne von allen Anwesenden angenommen. Besonders die entspannte Atmosphäre und der bunte Branchenmix bei dieser Veranstaltung fanden bei allen Unternehmern großen Anklang. Es gab eine durchweg positive Resonanz auf die Möglichkeit in kürzester Zeit möglichst viele neue Kontakte zu knüpfen. „Es wird auf jeden Fall ein weiteres Business Speed Dating geben“, war sich Markus Trettin sicher.

Veröffentlicht am: 29.05.2013