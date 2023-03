Erstklassige Zahntechnik „made in germany“

Barmstedt (hoe) Spezielles Knowhow, verbunden mit anspruchsvollen Technologien, prägen den Fortschritt in der Zahnmedizin. Die Willmann & Pein GmbH mit Firmensitz in Barmstedt, ist Weltmarktführer für ein „spezielles, lichthärtendes Produkt“ im Bereich der Zahntechnik.



Seit 1993 ist das Unternehmen am Markt, damals jedoch noch in Bevern und in Elmshorn. Ein weiteres Büro der Willmann & Pein GmbH befindet sich in Hong Kong, von wo aus sich der chinesische Markt einfacher bedienen lässt. Der Vertrieb der Produkte erfolgt mittlerweile in mehr als 80 Ländern weltweit. Die Willmann & Pein GmbH ist Aussteller auf Messen in Dubai, Sao Paulo, Singapur und diversen weiteren Ländern weltweit.



Willmann und Pein: „Uns ist es wichtig, dass Kunden die Möglichkeit haben uns persönlich zu treffen. Unser oberstes Ziel ist es, den Anregungen und Wünschen unserer Kunden zu entsprechen.“ Deutsche Dentaltechnik ist auf der ganzen Welt gefragt. Zum einen, da „made in germany“ grundsätzlich ein gutes Standing hat, und zum anderen wurde in der Vergangenheit in Deutschland die Forschung und Entwicklung der Zahnmedizin- und Dentaltechnik im besonderen Maße gefördert, sodass deutsche Produkte aus diesem Bereich zu Recht weltweites Ansehen genießen.



Foto: Joachim Pein (links) und Dr. Wolfgang Willmann.

Veröffentlicht am: 29.03.2012