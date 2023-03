Erstklassiges Messeprogramm am 25. April

Hamburg (em) Auf der Hauptbühne und in drei weiteren Kompetenzvortragsbereichen erwarten Besucher und Aussteller der B2B NORD spannende Vorträge und WirtschaftsDialoge.



Hier geht es unter anderem um innovative Coachingmethoden, Tipps zum Business-Netzwerk XING vom Experten Nummer 1 Joachim Rumohr, einen WirtschaftsDialog mit Wolfgang Kubicki oder um Themen wie „Fehlen Ihnen die Worte?“ oder „Viel Wissen hilft viel – neue Methoden zum Filtern von Informationen“.



Das Rahmenprogramm der B2B NORD ist absolute Weltklasse und bietet jedem Interessierten den passenden Vortrag. Wobei kein Auftritt wie der vorherige sein wird, vor allem nicht, wenn man sich Joe Alexander als „Business Samurai“ vorstellt. Im Rahmen des Open End Net(t)work können sich Besucher und Aussteller dann nach Belieben bis in die Abendstunden dem Geschäftlichen widmen und spannende Gespräche vom Tag erneut aufnehmen.



Eine Übersicht des aktuellen Programms erhalten Sie mit einem Klick auf das Bild. Also markieren Sie sich bereits jetzt die Ihnen wichtigen Termine!





Veröffentlicht am: 23.04.2013