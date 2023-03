„Es passt absolut zu meinem Leben“

Hamburg (lr) Wenn man sich an etwas stört, muss man es ändern! Und so kam Geschäftsführer Achim Stephan zu der Idee, sein Unternehmen wellnuss Premium Snacks GmbH zu gründen. Das Wirtschaftsmagazin war vor Ort und hat sich einmal genauer umgehört.



Herr Stephan, wie lange gibt es Ihr Unternehmen jetzt?

Ich habe wellnuss Premium Snacks im Mai 2011 gegründet. Also mittlerweile vor über einem Jahr.



Erzählen Sie uns von ihrer Gründungsgeschichte.

Ich war 15 Jahre in der Finanzbranche tätig und kam dadurch in ein renommiertes Hamburger Bankhaus, in dem viel Wert auf Stil und Etikette gelegt wird. Umso enttäuschter war ich von Mal zu Mal, dass es auch da in den Konferenzen „nur“ Kekse gab. Ich selbst achte sehr auf gesunde Ernährung und esse viele Trockenfrüchte und Nüsse. Somit war die Idee für das Unternehmen und den Verkauf von Nüssen geboren.



Und wie sind Sie auf den Namen gekommen?

Die Namensgebung stammt aus einer Coproduktion mit Freunden. Als jemand Wellnuss in den Raum warf, fand ich diese Idee sehr pfiffig, weil es auch viele Wortspiele und Assoziationen mit Wellness und Gesundheit zulässt. Somit stand der Name fest.



Haben Sie noch weitere Mitarbeiter oder bilden Sie aus?

Nein, im Moment handelt es sich um eine „One-Man-Show“.



Wie sieht Ihr Sortiment aus?

Ich möchte meinen Kunden ermöglichen, dass sie ihren Gästen ein möglichst hochwertiges Produkt, wie unsere Nüsse, Trockenfrüchte und Schokoladenspezialitäten anbieten können. Also mal was anderes als den sonst üblichen „Standard- Konferenz-Keks“. Des Weiteren helfen wir Unternehmen, ihr Budget für Werbemittel sinnvoll einzusetzen. Auf Wunsch individualisieren wir die edlen Birkenholzboxen, in denen die Snacks verpackt werden, mit dem Kundenlogo, so dass ein einzigartiger Langzeitwerbeeffekt erzielt wird. Wir bieten jeden Snack in zwei Packungsgrößen an: Als Einzelportion im edlen Sichtfensterbeutel – ideal als Geschenk oder Aufmerksamkeit für Partner und Kollegen im Meeting. Und als Vorratspack im wiederverschließbaren Aromabeutel.



Was zeichnet Ihr Unternehmen im Verhältnis zu Mitbewerbern ganz besonders aus?

Wir bieten unseren Kunden ein komplettes Konzept an: Angefangen bei den hochwertigen Zutaten für unsere Kompositionen ohne Farbstoffe, künstliche Konservierungsstoffe und Aromen über die edlen Verpackungen, Accessoires zum Servieren und Verschenken bis zur maßgeschneiderten Geschenkund Versandverpackung.



Wie ist Ihre aktuelle Situation, sind Sie mit dem Verlauf zufrieden?

Ich hatte am Anfang gedacht, dass es schneller geht. Aber trotz alledem kann ich jetzt schon sagen, dass sich die Ergebnisse 2012 erfolgreich entwickelt haben. Ich bin glücklich und zufrieden, weil ich das gefunden habe, was mir wirklich Spaß macht.



Was denken Sie über die Situation in der Zukunft? Haben Sie noch weitere Maßnahmen geplant?

Was das angeht, bin ich absolut positiv eingestellt. Selbst wenn die wirtschaftliche Situation in Deutschland nicht mehr so gut sein sollte, gibt es noch genug Wachstumsmöglichkeiten, um so eine wirtschaftliche Delle zu verkraften.



Wie machen Sie auf sich aufmerksam?

Zum einen durch ein eigenes Netzwerk aus der Finanzbranche, aber auch durch Messen und Social Media. Entscheidend für den Erfolg ist aber immer der persönliche Kontakt zu den Kunden.



Sind Sie mit Ihrem jetzigen Standort zufrieden?

Hamburg ist für mich sehr wichtig. Hier fühle ich mich wohl und so eine Großstadt ist wichtig und auch hilfreich für Unternehmen wie meines.



Haben Sie abschließend noch einen persönlichen Wunsch?

Vor allem wünsche ich mir, gesund zu bleiben. Ich möchte mein Unternehmen erfolgreich weiterentwicklen und wellnuss zu einer Erfolgsgeschichte machen.

Veröffentlicht am: 20.11.2012