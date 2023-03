Etwas persönlicher

Der Tod eines nahen Menschen ist oftmals eine starke Belastung für die Angehörigen. Doch trotz der Trauer über den Verlust des Verstorbenen müssen sich die Hinterbliebenen im Todesfall mit dem Thema Bestattung auseinandersetzen.



Nach dem Tod müssen zeitnah eine Reihe von Entscheidungen getroffen werden. Welche Wünsche des Verstorbenen müssen beachtet werden? Welche Kosten kommen auf die Hinterbliebenen zu? Was ist bei der Planung zu berücksichtigen? Zusätzlich müssen auch der richtige Bestatter und die Grabform gewählt werden. Allein die Auswahlmöglichkeiten bei den Bestattungsarten sind sehr groß. Neben der klassischen Erdbestattung im Sarg oder der Feuerbestattung, also der Beisetzung der Asche des Verstorbenen in einer Urne, gibt es auch ungewöhnliche Möglichkeiten, wie eine Natur-, Diamanten-

Veröffentlicht am: 20.03.2013