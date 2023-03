Europas größte Confiserie entsteht

Wahlstedt (em/sh) arko war bis dato der flächenmäßig größte Confiserie-Fachhändler in Deutschland mit über 200 arko- und 35 Eilles-Filialen in Deutschland. Hinzu kommen rund 3.500 zusätzliche Verkaufsstellen im Lebensmitteleinzelhandel und ausgewählten Bäckereien. arko beschäftigt rund 850 Mitarbeiter.



Hussel ist mit 210 Filialen bereits heute eine der führenden deutschen Confiserie- Fach-Einzelhändler, mit Schwerpunkt im Süden und Westen Deutschlands. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen und somit der drei Marken arko, Eilles und Hussel entsteht das europaweit größte Confiserie-Fachhandelsunternehmen, mit insgesamt rund 2.000 Mitarbeitern und 450 Standorten in Deutschland, Österreich, Tschechien und Portugal. Beide Unternehmen werden von dem Zusammenschluss in hohem Maße profitieren. Hussel teilt mit uns den Anspruch an höchste Qualität und einen exzellenten Service sowie ein tiefes Verständnis für Tradition.



Schon bei der Übernahme der Eilles Fachgeschäfte haben wir gezeigt, dass eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen für uns an erster Stelle steht. Die drei nun vereinten Marken werden wir regional und zielgruppenbezogen präsentieren.



Nach ihrer Zeit in der DOUGLAS-Gruppe wurde Hussel knapp fünf Jahre lang von EMERAM als Finanzinvestor stets vertrauensvoll, partnerschaftlich und konstruktiv dabei unterstützt, die Marktposition zu festigen. Durch wichtige Größenvorteile sowie sich ergänzende Sortimente und Filialnetze werden arko, Eilles und Hussel künftig besser für die Zukunft im herausfordernden Marktumfeld des Einzelhandels gewappnet sein.



Der Zusammenschluss der beiden größten Marktteilnehmer geht zudem einher mit entsprechenden Kapitalmaßnahmen. Die Familie Morzynski, als Gesellschafter der arko Holding GmbH, stattet die Unternehmensgruppe mit den erforderlichen Mitteln aus, um die weitere, dann gemeinsame Entwicklung der drei Marken zu ermöglichen.

Veröffentlicht am: 17.04.2019