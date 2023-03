Existenzgründer finden hier Unterstützung

Neumünster (kv/em) Existenzgründer haben in Neumünster einen kompetenten Ansprechpartner. Als privatwirtschaftlich organisierte Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die Wirtschaftsagentur Neumünster die zentrale Anlaufstelle für alle Unternehmen, Vereine, Verbände, Institutionen und Einzelpersonen mit Interesse am Standort Neumünster.



Durch gezielte Unterstützung von bestehenden, aber auch jungen Unternehmen und Existenzgründern aus innovativen Branchen ist der strukturelle Wandel in Neumünster zum modernen Dienstleistungs-, Produktions-, Technologie-, Logistik- und Bildungsstandort auf bestem Wege. In den beiden Technologiezentren LOG-IN und itn finden Existenzgründer ideale Arbeitsbedingungen und ein Umfeld, in dem Wachstum nicht dem Zufall überlassen bleibt. Ein umfassendes Dienstleistungsspektrum, Ambiente, moderne Büroräume, Staffelmietkonditionen, Konferenzräume und zentraler Service ermöglichen jungen Unternehmen ihr Augenmerk hauptsächlich auf die Entwicklung ihres Unternehmens zu legen. Ganz aktuell ist nun mit der Auftaktveranstaltung am 15.4.2011 der Aufbau eines Mentorenclusters Schleswig-Holstein geplant.

Gerade nach Gründung eines Unternehmens zeigen sich die wesentlichen Herausforderungen der unternehmerischen Selbständigkeit.

Hier möchte nun die Wirtschaftsagentur sicherstellen, dass Existenzgründer auch nach der formalen Gründung Unterstützung erhalten. Dies soll mit erfahrenen, auch ehemaligen Unternehmern oder leitenden Angestellten geschehen, die sich den Existenzgründern annehmen und ihnen zur Seite stehen. Die Wirtschaftsagentur möchte hier die Kompetenzen bereits bestehender Mentoren-Initiativen nutzen und mit diesen kooperieren. Mit TWIN und dem Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein e.V. wurden bereits zwei renommierte Mentoren- Initiativen für eine Zusammenarbeit gewonnen. Weitere Mentoren- Initiativen und interessierte Einzelpersonen sind herzlich willkommen sich anzuschließen. Aber nicht nur im Bereich Existenzgründung ist die Wirtschaftsagentur Neumünster aktiv. Als Lotse zwischen Stadtverwaltung und Unternehmen unterstützt die Wirtschaftsagentur die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen, fördert Cluster- und Kooperationsverbunde und organisiert Unternehmensnetzwerke.



Die Betreuung von Unternehmensansiedlung in Neumünster oder die Suche nach passenden Flächen bzw. das optimale Mietobjekt für Unternehmen gehört genauso zum Tätigkeitsbereich wie die Hilfe bei der Suche nach Fördermitteln für Projekte und Unternehmen und die Beratung zur Aus- und Fortbildung wie auch Qualifizierung von Mitarbeitern.



Veröffentlicht am: 21.04.2011