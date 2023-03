Exklusiv-Gig von Grammy-Gewinner

Norderstedt (em/kv) Zum europäischen Launch seiner neuen CT-X Keyboard-Serie begrüßte CASIO auf der Frankfurter Musikmesse einen besonderen Gast: Der US-amerikanische Keyboarder und Pianist Cory Henry präsentierte am CASIO Stand dem Fachpublikum das Topmodell CT-X5000.



Die neue CT-X Linie umfasst vier Modelle – das CT-X5000, das CT-X3000, das CT-X800 und das CT-X700. Alle Modelle sind mit der AiX* Klangerzeugung ausgestattet, bei deren Entwicklung CASIO neue Maßstäbe setzen konnte: So reproduziert die AiX* Klangerzeugung nicht nur den charakteristischen Sound akustischer Instrumente wie Pianos, Streicher, Bläser und Drums – sondern besticht zudem durch eine außergewöhnlich hohe Leistungsfähigkeit. Der kraftvolle und satte Sound des neuen Audio-Systems von CT-X5000 und CT-X3000 spricht für sich.



Foto: Grammy-Gewinner Cory Henry, promotete das CASIO Flagschiff CT-X5000 am Messestand mit einem Exklusiv-Gig. ©United Talents Agency

Veröffentlicht am: 09.05.2018