Exklusive Küchen für Genießer

Pinneberg (em/ls) Eine Küche ist mehr als nur ein Ort, an dem Essen zubereitet wird. Heutzutage wird die Küche zunehmend zum Begegnungsort für Freunde und Familie. Deshalb sollte die moderne Küche Behaglichkeit und ein persönliches Lebensgefühl ausstrahlen. Das Wirtschaftsmagazin traf sich mit Dieter Fenske, Inhaber der Küchen Kate, zu einem Gespräch.



Wie kam es zur Gründung Ihres Unternehmens?

Gegründet wurde das Unternehmen 1923 von meinem Großvater, ursprünglich als Sattlerei. Mein Vater und meine Mutter vergrößerten das Sortiment zum Vollsortiments Haus mit Möbeln, Handarbeiten, Bett- und Tischwäsche. 1980 erfolgte durch mich die Spezialisierung zum Kücheneinrichter. Dem Handwerk verpflichtet, haben wir die aufwendigste Warengruppe gegen den Druck der Großvermarkter weiter geführt.



Herr Fenske, wie viele Mitarbeiter gehören zu Ihrem Team?

Zu unserem Team gehören derzeit sieben Mitarbeiter, davon drei freie.



Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen, wodurch heben Sie sich im Vergleich zu anderen ab?

Guter Service bedeutet für uns: Zuverlässigkeit und Kontinuität. Die Montagen erfolgen ausschließlich durch gelernte Tischler, auf Wunsch auch mit komplettem Innenausbau. Dadurch ergeben sich völlig neue Möglichkeiten in der Gestaltung, die sonst in den Ausstellungen zu sehen sind, von den Mitbewerbern aber nicht selbst ausgeführt werden können. Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden und planen mit ihnen persönlich ihre individuelle Küche.



Merken Sie die Auswirkungen des Internets in Ihrer Branche?

Durch einen guten Internetauftritt erfreuen wir uns einer großen Nachfrage. Viele Kunden besuchen uns dann, um sich von unseren Leistungen direkt vor Ort zu überzeugen.



Das hört sich sehr positiv an. Sind Sie mit der aktuellen Situation zufrieden?

Ja, das liegt vor allem an der fairen Beratung und Preisgestaltung. So haben wir sehr gute Geschäftsabschlüsse. Was halten Sie von Ihrem Standort? Unser Standort ist nicht optimal, da wir auf dem ,Hinterhof’ zu finden sind. Trotzdem finden Kunden aufgrund guter Weiterempfehlungen ihren Weg zu uns.



Wenn Sie auf die Jahre Ihrer Geschäftstätigkeit zurück schauen, gibt es da etwas, das Sie gerne anders gemacht hätten?

Nein, ich würde alles genauso wieder machen.



Wie sehen Sie der Zukunft entgegen?

Sehr positiv, da es immer Menschen geben wird, die nicht alles ,von der Stange’ ,uniform’ kaufen wollen, sondern die Preisbewusste individuelle Lösung suchen.



Lieben Sie Ihre Arbeit?

Ja, es macht Spaß mit Intressierten eine Idee zu entwickeln und diese dann auch umzusetzen.



Verraten Sie uns abschließend Ihren persönlichen Wunsch?

Ein wenig mehr Vertrauen in die inhabergeführten Geschäfte, die persönlich hinter dem stehen, was sie machen und verkaufen und die sich nicht einfach ,verdrücken’.



Foto: Inhaber Dieter Fenske: „Bei uns gibt es keine Küchen ,von der Stange’, individuelle Beratung ist das, was zählt.“

Veröffentlicht am: 30.05.2013