Exklusiver Service: 24-Stunden Notdienst

Norderstedt (md) Wenn am Heiligabend der Strom ausfällt, der Herd, der Kühlschrank oder ein anderes elektrisches Gerät einen Kurzschluss hat und die Festtage drohen zu einem Albtraum zu werden, können Kunden von elektro- Münster auf Andreas Münster und sein Team zählen. „Selbstverständlich sind wir auch an den Festtagen für unsere Kunden erreichbar und im Einsatz“, betont Andreas Münster.



Denn auch außerhalb der Geschäftszeiten sind die 25 Mitarbeiter von elektroMünster durch den 24-Stunden Notdienst für ihre Kunden unterwegs. „Unter Telefon 040 / 522 55 55 stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung“, so Andreas Münster weiter. „Unsere Fahrzeugflotte ist sofort einsatzbereit und schnellstmöglich bei Ihnen vor Ort – auch an Weihnachten und Silvester oder mitten in der Nacht.“ Andreas Münster bietet mit seinem Team Privat- und Geschäftskunden ein breites Spektrum in allen Bereichen der Elektrodienstleistungen an. Der Service reicht von der Reparatur der Elektrogeräte über Antennenanlagen bis hin zu Elektroinstallationen in Alt- und Neubauten.



Foto: Andreas Münster und sein Team sind in Notfällen auch an den Festtagen

für die Kunden erreichbar und im Einsatz.

Veröffentlicht am: 10.01.2013