Exklusiver Urlaub in einer Weltstadt

Neumünster (sw/lm) Dem Alltag entfliehen – im Herzen Berlins liegt das großartige 5- Sterne Hotel Hilton, das die Teilnehmer der Berlinfahrt mit einem herausragenden Service und Komfort vom 20. bis 22. Juni verwöhnen wird.



Am ersten Tag der Reise geht es auf eine informative Stadtrundfahrt durch das „neue und alte“ Berlin unter anderem mit Prachtmeile Kurfürstendamm, Schloss Bellevue, dem Regierungsviertel mit Bundeskanzleramt und vielem mehr. „Am zweiten Tag beschäftigen wir uns mit der Kunst und Mode“, so Peter Möller. „Gestalten Sie Ihren freien Tag nach Lust und Laune, genießen Sie den Rhythmus Berlins.“ Berlin präsentiert eine unglaubliche Vielfalt an Galerien und Museen – die schönsten sind auf der Museumsinsel zu finden. „Abends können Sie das Berliner Nachtleben mit seinen vielen Opernhäusern und Theatern genießen“, ergänzt Silke Möller. „Für weitere Informationen zu dieser Reise stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.“



Foto: Im Bus der 4-Sterne-Royal Class geht es von Neumünster aus nach Berlin.

Veröffentlicht am: 24.07.2014