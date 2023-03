Exklusiver Vortrag mit Hermann Scherer am 22. November

Norderstedt/Hamburg (em) Kartenvorverkauf gestartet! Für die exklusive Vortragsveranstaltung in Hamburg konnte das Unternehmernetzwerk M-POINT den Redner und Business- Coach Hermann Scherer gewinnen.



Was unterscheidet das Außergewöhnliche vom Gewöhnlichen, die Spitzenleistung vom Mittelmaß und den Marktführer vom Durchschnitt? Eine Geisteshaltung zu leben, zu denken und zu handeln, ein kleiner Unterschied mit großer Wirkung. Ein Spirit of Excellence, der Verantwortung und Commitment für Erfolg übernimmt, der mit einer beispiellosen Beispielhaftigkeit den Unterschied, der eben den Unterschied ausmacht, realisieren lässt. Der Schlüssel zur Realisierung unternehmerischer Träume und für ein erfüllteres Leben – jenseits vom Mittelmaß. Die Vorträge mit wertvollen Impulsen zum Aufstehen, Anfangen und Handeln sind eine ideale „Motivationsdosis“, um den Erfolg vom Zufall zu befreien. Hermann Scherer bringt auf unkonventionelle und mitreißende Art genau die Eigenschaften klar und unmissverständlich zur Sprache, die für unternehmerischen Erfolg unabdingbar sind. Der erfahrene Trainer und Vertriebsprofi holt seine Zuhörer aus der Komfortzone, nimmt ihnen die Scheu vor dem Erfolg und lässt sie den Geist der Exzellenz verinnerlichen. „Investieren Sie Ihre Zeit und Mühe noch im Schwarzen Loch des Mittelmaßes? Verlassen Sie umgehend diesen Bereich! Hermann Scherer zeigt Ihnen wie es geht. Nutzen Sie diese seltene Gelegenheit, den Coach der DAX-Konzernlenker zu erleben und sich von seinem Elan anstecken zu lassen. Management-Bücher kann jeder lesen, Hermann Scherer live erleben nicht“, sagt Martina Mey, Projektleiterin bei MPOINT. Einlass zu der Veranstaltung ist 18 Uhr. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und endet um 21.15 Uhr. Dieses Event findet in der Universität Hamburg, Hörsaal Erziehungswissenschaften, Von- Melle-Park 8, 20146 Hamburg statt. Anschließend signiert Hermann Scherer seine Bücher. Ende der Veranstaltung ist 22 Uhr. Gekaufte Eintrittskarten können nicht zurückgegeben werden, sind auf andere Personen übertragbar. Eine gesonderte Mitteilung ist dafür nicht notwendig.



Foto: Hermann Scherer, der renommierte Redner und Business-Coach.

Veröffentlicht am: 21.10.2014