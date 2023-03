Exklusives Konzert mit einem Weltstar

Neumünster / Pinneberg / Segeberg (em/sw) „Besondere Erlebnisse sind genauso wertvoll wie gute Vermögensanlagen.“ Unter diesem Motto erlebten rund 100 Firmenkunden der Sparkasse Südholstein einen besonderen Konzert-Abend.



Im dem exklusiven Ambiente eines historischen Herrenhauses präsentierte sie ihnen den international bekannten, britischen Soul-Sänger Andrew Roachford und seine Band. Vorstandsmitglied Martin Deertz begrüßte die Gäste im Namen der Firmenkundenbetreuung und des Private Banking der Sparkasse.



Der Funke sprang über

Der Funke sprang schon nach den ersten Akkorden über. Der sympathische Vollblutmusiker Andrew Roachford begeisterte mit seiner Stimme und zeigte fast zwei Stunden lang vollen Körpereinsatz. Nach dem Konzert „in Wohnzimmeratmosphäre“ kam er außerdem zu einem „Meet & Greet“. So mancher Fan nutzte die Gelegenheit, um sich ein Autogramm zu holen oder ein Erinnerungsfoto mit dem Künstler zu machen. Denn wann trifft man einen Weltstar schon einmal so hautnah.



Die Sparkasse Südholstein präsentierte sich mit dieser Veranstaltung als moderner und innovativer Finanzpartner. In der ausgelassenen Stimmung ließ es sich vortrefflich miteinander plaudern, so dass so manches Netzwerk gefestigt oder neu geknüpft wurde.



Foto: Die beiden Vorstandsmitglieder Martin Deertz (links) und Eduard Schlett (rechts) mit dem Star-Gast des Abends: Andrew Roachford.



Veröffentlicht am: 09.07.2018